Olga Moreno lleva guardando silencio desde hace meses, precisamente desde que salió de 'Supervivientes 2021' y habló en un programa hecho a su medida de todas las polémicas que habían surgido durante su estancia en Honduras con el documental de Rocío Carrasco. Ahora, su nombre suena con fuerza por culpa de Antonio David, ya que desde que se ha conocido públicamente que tiene una relación sentimental con Marta Riesco, las vistas están puestas en un futuro divorcio.

Hablamos con Olga Moreno y no nos afirma si estaría dispuesta a perdonar en un futuro a Antonio David Flores. La exmujer del que fuera guardia civil guarda silencio ante la pregunta de si se reunió con el padre de su hija en el domicilio familiar después de que éste regresase a Málaga junto a Rocío Flores tras la revisión de la cirugía de pecho de la joven y se muestra ante las cámaras bastante cansada.

Pero no todo van a ser malas noticias, también hemos visto a Olga Moreno disfrutando de un rato con sus amistades en mitad de la calle, eso sí, el momento 'amiga' termina rápido porque recibe una llamada de teléfono y la vemos hablando por el móvil con el rostro completamente serio.

Está claro que Olga Moreno no está pasando por su mejor momento, pero cabe resaltar que la ganadora de 'Supervivientes 2021' se mantiene alejada del foco mediático, no participa -de momento- en este comercio informativo e intenta salir adelante todos los días acudiendo a su tienda con una sonrisa.

Mucho se ha hablado de qué pasará con el matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno desde que se hizo pública, a golpe de 'pillada' en la portada de una revista, la relación que el excolaborador mantiene con Marta Riesco.

En un primer momento se dijo que la expareja - que anunció su ruptura el pasado mes de octubre - formalizaría su divorcio en las próximas semanas y que su abogado ya estaba trabajando en el borrador del documento. Se apuntó incluso a que el contencioso sería de mutuo acuerdo, que no habría ningún tipo de problema entre Antonio David y Olga, y que la custodia de la hija que tienen en común, Lola, sería para la sevillana. Además, también se aseguró que David Flores, de 23 años, se quedaría con su hermana y con la ganadora de 'Supervivientes', con quien tiene una relación muy especial, y su padre podría verles con total flexibilidad siempre que fuese a Málaga, donde se encuentra el domicilio conyugal.

Días después Olga rompía su silencio y, en conversación con la periodista Marisa Martín Blázquez y después de consensuarlo con su exmarido, desmentía la noticia y revelaba que no iban a divorciarse ni a formalizar su separación.

Unas declaraciones que desataban de nuevo todos los rumores respecto a una futura e hipotética reconciliación entre Antonio David y Olga, a la que se veía completamente abatida con Rocío Flores en Málaga, incapaz de contener las lágrimas mientras ambas compartían confidencias dentro de un coche.

Olga Moreno continúa ajena a todo lo que está pasando y solo se dedica a su familia y negocio. De hecho, la ex ganadora de supervivientes publica a diario en su cuenta profesional de Instagram "Olga Moreno Olé & Amén" todas las novedades que presenta en su tienda. En los post que salen, muchos seguidores de la denominada "marea azul" escriben dando mensajes de ánimo a Olga. "No entiendo nada, Olga si has decido no firmar el dovorcio , m parece bien , pero haz tu vida , creo w has sufrido mucho , cuidate de tu feliz tu con tus miños y cogerte in tio que t haga olvidar penas en serio te lo digo , los años pasan". "PRECIOSA,ESTAMOS CONTIGO NO ESTAS SOLA,NUNCA ESTARÁS SOLA,MUCHA FUERZA Y SÉ FELIZ PQ TE LO MERECES BELLEZA". "Que grande eres Olga.Te quiere mucha gente...por algo será ".