Viva la Vida es la gran apuesta de Telecinco los fines de semana. Desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche este formato presentado por Emma García ocupa el lugar que de lunes a viernes llenan de noticias y exclusivas los compañeros de Sálvame.

El programa no está exento de polémica. Su amplia lista de colaboradores (algunos de ellos robados de otros formatos de Mediaset) hace que la polémicas sean constantes. Entre sus tertulianos más famosos está Diego Arrabal, uno de los fotógrafos de prensa más conocido.

Diego Arrabal lleva ya tiempo siendo la opinión contraria al sentir mayoritario en Mediaset. Si todo el canal, presentadores incluidos obviamente, mostraba su apoyo cerrado a Rocío Carrasco y se posicionaba a su favor en su lucha por defender su postura frente a su exmarido Antonio David Flores, Arrabal siempre fue un defensor del exguardia civil. Hay quién dice que incluso amenazó con irse de Telecinco si no se le dejaba opinar libremente.

De hecho fueron varios los enfrentamientos que tuvo durante semanas con Isabel Rábago en el plató de Viva la Vida. Ella defendía las posturas de Rocío Flores mientras que su compañero se mostraba más partidario de posicionarse al lado de Antonio David.

Arrabal acaba de dar un paso más en su carrera profesional y se ha abierto un canal en Youtube llamado “estoy salvado” y en el que utiliza desde el lenguaje hasta los logotipos del programa de la Fábrica de la Tele para criticar todo lo que sucede a veces en el universo Mediaset.

El programa de Telecinco Viva la vida ha tenido una tarde de lo más ajetreada. Después de unos meses alejada del foco mediático Raquel Mosquera vuelve a estar en el punto de mira por los 'dardos' envenenados que Rocío Carrasco le lanzó el pasado viernes durante la segunda entrega de 'Montealto: regreso a la casa'. A pesar de que el programa está recreando una a una todas las estancias de la casa de Rocío Jurado, la hija de 'La más grande' también ha tenido tiempo de acordarse de su padre, Pedro Carrasco, al asegurar que la peluquera no le había dado ninguno de los trofeos ni enseres personales del boxeador.

"Las cosas no son como se han contado", ha explicado Rocío, sin entrar en detalles (ya que se los guarda para la segunda parte de su docuserie, 'En el nombre de Rocío') pero dejando entrever que Raquel - a la que ha dejado claro que ya no considera la viuda de su padre porque se ha vuelto a casar - habría mentido en lo que ha contado a lo largo de estos años sobre el reparto de la herencia de Pedro, fallecido en 2001.

En Viva la vida, Raquel Mosquera anuncia que va a leer un burofax donde viene la información sobre ese cuaderno particional que firmaron ella y Rocío Carrasco y, según el cual, asegura que se sintió engañada por la hija del boxeador. “Firmé porque me dijeron ‘no seas tonta’, pero después le puse una demanda a Rocío por perjudicarme en más de la cuarta parte”. Esto es lo que se redacta: “Llegamos a un acuerdo extrajudicial firmado por ella, por mí y por nuestros abogados donde me compensan económicamente por haber irregularidades en el cuaderno particional. Al firmar ese cuaderno, yo renuncié a nuevas acciones, que se podían haber realizado, aunque me correspondían más. Yo solo quería la compensación y saber que ese cuaderno particional estaba mal.

Pero esa no ha sido la única bomba. el programa presentado por Emma García ha revelado que la exconcursante de Supervivientes Oriana Marzoli ha sido detenida "tras protagonizar un serio altercado con un exnovio". Juan Luis Galiacho ha confirmado en 'Viva la vida' que la concursante de realities Oriana Marzoli ha sido llevada a dependencias policiales junto a un exnovio por protagonizar un serio altercado. Al parecer, la policía ha irrumpido esta misma mañana en torno a las ocho de la mañana en casa de Oriana alertada por el tenso altercado que la influencer y un exnovio estaban protagonizando.

Según Juan Luis Galiacho, el altercado "ha sido entre ellos dos y ha sido bastante duro". Oriana y este exnovio habrían pasado la mañana en el calabozo y prestando declaración. Emma García ha descartado que este exnovio sea Iván González y Juan Luis Galiacho ha dado el nombre del detenido: Eugenio Gallego. Tal y como ha explicado el periodista, Oriana Marzoli y Eugenio Gallego han llegado con contusiones, motivo por el que el caso pasa a ser un asunto de violencia de género.