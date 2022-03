"Yo estuve allí y compuse esas canciones". Así lo asegura Miguel Ángel Cabrera, exmiembro de "Camela", sobre la autoría de algunos de los temas del grupo, que lamenta que no haya menciones especiales a su trabajo por parte de Ángeles y Dioni.

Cabrera confiesa que su relación con "Camela" está muy deteriorada. Tanto como que hace 6 años y medio con Ángeles. Por eso, asegura que no volvería a la banda, de la que se separó en 2013. "No volvería. Es imposible que me lo ofreciesen, pero si así fuese, no lo aceptaría. Me bajé en 2013 y perdí ese tren para siempre", aseguró en una entrevista, en la que habló de los sinsabores que le dejó su paso por "Camela". "Ahora están mejor que al principio", concretó sobre el éxito del grupo.

De hecho, Miguel Ángel Cabrera asegura que nunca se sintió bien en "Camela".

"Prefiero un sobre de sopa y estar a gusto que eso", insistió en referencia a su negativa a volver al grupo.

Lo que no descartó Miguel Ángel Cabrera en la entrevista sería participar en algún "reality" televisivo. Eso sí, también afirmó ser consciente de que sería muy difícil que le invitasen. Lógico por otra parte, pues no es un rostro especialmente conocido.

Desde el inicio del grupo hasta 2013, Camela publicó 14 discos de estudio. En todo su recorrido el grupo ha vendido 9 millones de discos.