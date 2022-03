Después de meses de especulaciones acerca de una posible reconciliación entre Antonio David Flores y Olga Moreno, la expareja ha tomado una decisión que descarta definitivamente una segunda oportunidad en su matrimonio. Y es que el excolaborador y la ganadora de 'Supervivientes', que todavía vivían bajo el mismo techo después de anunciar su separación el pasado mes de octubre, han dado un paso más en su adiós definitivo y ya no comparten casa.

Ha sido este fin de semana cuando, aprovechando que Olga y Rocío Flores se han ido de viaje juntas —aunque se desconoce el destino que han elegido para escapar de la presión mediática que rodea a ambas— Antonio David ha decidido hacer la mudanza y sacar todas sus pertenencias del domicilio familiar.

Según ha desvelado el programa 'Viva la vida' este fin de semana, el ex de Rocío Carrasco ya ha abandonado la casa que hasta ahora compartía con su exmujer y ha trasladado sus enseres a un nuevo piso en Málaga, en el que este fin de semana ha comenzado su nueva vida 'de soltero'.

Una mudanza que casualmente ha hecho coincidiendo con la ausencia de Olga, lo que indicaría que su relación tras su separación —y sobre todo tras salir a la luz su affaire con Marta Riesco, con la que no sabemos si continúa su noviazgo— no es tan cordial como nos han hecho creer durante los últimos meses.

Centrado en recoger todos sus enseres y romper uno de los últimos vínculos que le unía a Olga, hemos visto a Antonio David, muy serio y sin hacer declaraciones, entrando en coche —quien sabe si por última vez— en la casa familiar para ultimar personalmente los detalles de su adiós al domicilio conyugal.

En Sálvame, María Patiño y el reto de colaboradores han analizado cuándo se pudo producir la ruptura definitiva de Rocío flores y su pareja. Después de varios días de rumores de una posible ruptura entre Rocío Flores y su chico Manuel Bedmar, la pareja nos mostraba ayer su lado más cariñoso y cercano confirmando que su relación sigue viento en popa a pesar de todo lo que se ha dicho sobre ellos. Aunque las informaciones apuntaban a una posible infidelidad por parte de Manuel con una chica que podría formar parte del círculo de amigas de Rocío, por el momento la pareja prefiere seguir con su relación al margen de todo.

En esta ocasión pudimos ver a la hija de Antonio David y Rocío Carrasco apoyándose en su grupo de amigos más cercano para intentar sobrellevar esta situación de la mejor forma posible. Con una sonrisa en el rostro y dejando de lado sus problemas, la joven insistía en que no tiene nada que decir sobre la supuesta infidelidad de su pareja y mucho menos si es cierto o no que existen mensajes entre ellos. "No tengo nada que decir. Me gustaría fumarme un cigarro si puedo, gracias" nos pedía la joven antes de entrar a un bar.

Miguel Frigenti asegura que Rocío Flores tiene un encuentro a tres con esta chica y Manuel, pero “antes de este encuentro Rocío Flores averigua su dirección y se presenta con una amiga para pedirle explicaciones”. Y afirma que todo ha ocurrido desde verano y el contacto se prolonga hasta noviembre. Y asegura que la chica que Rocío le dijo que le "iba a dar la maleta de Manuel" para que se fuera a vivir con ella y que no quiere hablar porque "tiene miedo".

Además, el colaborador ha seguido dando información sobre este tema y ahora ha podido saberse que cuando Olga sale de supervivientes a Rocío Flores ya le han contado este tema y se ve que Olga Moreno desde su cuenta de Instagram espía el perfil de esta chica y ella misma explica que tiene pantallazos de todo esto.