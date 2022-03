Belén Esteban ha sido la última celebrity en pisar el plató de 'La Resistencia' y, como no podía ser de otra manera, sus confesiones a David Broncano - presentador del programa más viral de Movistar + - se han convertido en lo más comentado del momento.

Y es que haciendo gala de su sencillez y su cercanía, la 'Princesa del pueblo' ha desvelado lo feliz que está por el éxito que están teniendo los nuevos productos que ha lanzado al mercado con su propia marca, 'Los sabores de la Esteban' - patatas fritas y crema de verduras como calabacín y calabaza - pero eso no ha sido todo, ya que a pesar de sus reservas iniciales también ha contado cuánto dinero tiene en el banco y cómo es su vida sexual, dos preguntas que David Broncano hace a todos sus invitados.

Dando muchos rodeos después de asegurar que había ganado "mucho dinero" y explicando las elevadas cantidades que ha tenido que pagar a Hacienda - 750.000 euros - el dinero que le debe todavía Toño Sanchís - 400.000 euros - y la enorme inversión que ha hecho en su empresa de productos alimenticios, Belén ha revelado a cuánto ascienden sus cuentas bancarias: "Tengo un poco menos que Amancio Ortega".

Ante la insistencia del presentador, la colaboradora reiteraba que "es verdad que he ganado mucho dinero, pero he trabajado mucho y he tenido muchos gastos" y acababa por desvelar su secreto mejor guardado... ¡El dinero que tiene en el banco! "Tengo entre 40.000 y 100.000 euros" ha afirmado, sorprendiendo porque personajes como Kiko Rivera confesaron en su día que tenían más de un millón de euros en sus cuentas bancarias. Algo que Belén ha justificado por la importante inversión que ha hecho en 'Los Sabores de la Esteban': "He montado una empresa, tengo camiones, mucha gente trabajando...".

Y del dinero al sexo. Y es que tan natural como la vida misma la 'princesa del pueblo' ha respondido así a la pregunta de 'cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes'. "¿Quieres que te diga las veces a la semana, al mes? Tengo un marido que tiene 34 años y nuestra vida sexual va muy bien. A mi marido le tengo que decir: '¿Qué quieres, el de la mañana, el mediodía o el de la noche?' No voy a decir las veces, pero te voy a decir que está muy bien" ha asegurado con una sonrisa pícara Belén.

Tras estas confesiones, y acompañada por Miguel Marcos - menudo semental - la colaboradora se iba directa del plató de 'La Resistencia' a la fiesta navideña de 'La Fábrica de la Tele' donde, radiante, ha anunciado que pronto conoceremos una sorpresa relacionada con su marca de alimentación que dejará muy alto la marca España y que por el momento prefiere mantener en secreto.

Además, Belén se ha pronunciado sobre su inesperada reconciliación con Rosa Benito, asegurando que se quieren "mucho".