Belén Esteban se confesó hace unas semanas en La Resistencia' y, como no podía ser de otra manera, sus confesiones a David Broncano - presentador del programa más viral de Movistar + - se convirtióen lo más comentado del momento.

Y es que haciendo gala de su sencillez y su cercanía, la 'Princesa del pueblo' desveló lo feliz que está por el éxito que están teniendo los nuevos productos que ha lanzado al mercado con su propia marca, 'Los sabores de la Esteban' - patatas fritas y crema de verduras como calabacín y calabaza - pero eso no ha sido todo, ya que a pesar de sus reservas iniciales también ha contado cuánto dinero tiene en el banco y cómo es su vida sexual, dos preguntas que David Broncano hace a todos sus invitados.

Dando muchos rodeos después de asegurar que había ganado "mucho dinero" y explicando las elevadas cantidades que ha tenido que pagar a Hacienda - 750.000 euros - el dinero que le debe todavía Toño Sanchís - 400.000 euros - y la enorme inversión que ha hecho en su empresa de productos alimenticios, Belén reveló a cuánto ascienden sus cuentas bancarias: "Tengo un poco menos que Amancio Ortega".

Ante la insistencia del presentador, la colaboradora reiteraba que "es verdad que he ganado mucho dinero, pero he trabajado mucho y he tenido muchos gastos" y acababa por desvelar su secreto mejor guardado... ¡El dinero que tiene en el banco! "Tengo entre 40.000 y 100.000 euros" afirmó, sorprendiendo porque personajes como Kiko Rivera confesaron en su día que tenían más de un millón de euros en sus cuentas bancarias. Algo que Belén justificó por la importante inversión que ha hecho en 'Los Sabores de la Esteban': "He montado una empresa, tengo camiones, mucha gente trabajando...".

Pero a estas cifras, habría que sumar todo lo que ganó durante el confinamiento. En “Lecturas” cuentan que Esteban cobró 30.000 euros al mes durante la pandemia cuando estuvo en casa.

La gran bronca con Paz Padilla que ha terminado en despido

Paz Padilla fue hace unos días una de las personalidades de las que más se hablaba en el mundo del corazón. En Navidad durante una conversación en redes sociales con María del Monte y Anne Igartiburu la cómica llegó a poner en duda la efectividad de las vacunas. La polémica empezó en Instagram pero luego fue creciendo poco a poco hasta que afectó por completo a su labor profesional.

Después de varias semanas alejada de los focos días después de que estallara la polémica Paz Padilla volvió a Sálvame. El programa, necesitado de audiencia, sabía que había mucho enfrentamiento que explotar. Muchos espectadores se habían quejado de su presencia en el formato. Belén Esteban llegó incluso a pedir a la dirección que actuara.

Por eso Esteban y Padilla se enfrentaron en directo. La presentadora se quejó en varias ocasiones de que se había malinterpretado lo que dijo durante el directo de Instagram. Tanto se calentó el asunto que Padilla se acabó yendo del plató.

Ahora la cómica, después de dejar Sálvame, vive de su actuación en el teatro. Y ha conseguido ganar enteros gracias a su vuelta a Cádiz, su ciudad natal y en la que ha logrado una paz personal que esperaba. Incluso se encontró con una guerra, pero en esta ocasión de las buenas, de las de papelitos. "Como en mi infancia", recordaba.

"Guerra de papelillos como en mi infancia, vivir los carnavales siempre es volver a mi esencia y la de mi Cádiz. Ole ole mi Cádiz lo digo a boca llena y el que no diga a ole que se le seque la hierba buena", recordaba en sus redes sociales, en donde en los últimos meses ha recibido numerosos apoyos.