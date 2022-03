En un día muy especial para ella en el que soplaba las velas de su 26 cumpleaños, Gloria Camila se sienta una tarde más en el programa 'Ya son las ocho' en el que recibió un bonito ramo de flores y una tarta que pudo disfrutar después junto a sus compañeros de programa. A pesar de su juventud, la joven ya acumula muchas vivencias a sus espaldas y por ello la joven reflexionó: "Yo el balance que hago es que al final la vida también te ensaña a veces a sobrellevar situaciones que no conabas pero las intentas llevar de la mejor manarea, me quedo que estoy con mi familia, estoy super agradecida y poco más te pudo decir".Aunque le gustaría que la familia estuviese viviendo otro momento para haber disfrutado mucho más de la celebración, Gloria asegura que es una chica positiva: "Es un cupleaños en el que estoy bien, me gusta estar feliz y bien, es verdad que me sguaría que estuviésemos de otra manera pero la vida es como es y hay que recibirla".

Cuando le preguntan por la última emisión de 'Montealto. Regreso a la casa', Gloria asegura que se ha quedado "dolida y decepcionada" ya que no se esperaba todo lo que comentó una vez más su hermana. Siempre del lado de su padre, José Ortega Cano, la joven asegura que no ha podido hablar con nadie: "No me hace falta preguntar para saber cómo está él, le hacen daño con las palabras. Esperaremos, ver, oir y callar". En cuanto a los polémicos papeles de la rota en los que la familia de Gloria habría mentido, la joven prefiere mantenerse al margen porque no conoce lo que sucedió exactamente: "Cada uno hablará cuando quiera hablar y explicarán si mintieron o no y por qué lo hicieron. A mí no me incumbe, yo esa historia no la conozco, mi tío el otro día dijo que había mentido para conseguir la nulidad del matrimonio". Muy sincera cuando le preguntan por la relación actual que mantiene con Antonio David Flores, Gloria asegura que ha habido muchas cosas de él que no le han gustado aunque seguirá siendo el padre de dos personas muy importantes para ella, sus sobrinos Rocío y David. "Hay cosas que he visto y me parecen bochornosas, si yo hubiese sabido todo eso, a día de hoy no tendría relación con Antonio David" y sentencia "Yo tengo relación con él porque es el padre de mis sobrinos, es la parte que conozco. A día de hoy solo me preocupan Rocío y David, Antonio David es su padre".

Gloria Camila está más presente que nunca en los medios de comunicación, nunca antes se había expuesto tanto ante la opinión pública, pero lo cierto es que el documental de su hermana 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha hecho que muchos rostros jóvenes de la familia, como el de Rocío Flores, estén en los platós de televisión para contar la verdad de sus vidas.

La joven cumple hoy 26 años y lo hace en mitad de la polémica de su hermana con toda su familia. Quizás sea ella la que menos enfrentamiento ha tenido con Rocío Carrasco y la que más posibilidades de arreglar sus diferencias tenga, pero lo cierto es que por el momento ese acercamiento no se ha producido.

Recordemos que la semana pasada Rocío aseguraba en 'El programa de Ana Rosa' que para tener esa conversación con su hermana tenía que recomponerse y que, por el momento, no estaba preparada. Horas más tarde, Gloria desde 'Ya son las ocho', asumía que ese acercamiento no iba a producirse tras escuchar esas palabras de su hermana, pero confesaba que si por ella fuese, hablaría todo lo que fuera necesario con ella.

Una situación de lo más complicada, que ha tenido daños colaterales, entre ellos Ortega Cano, padre de Gloria Camila y por el que ha demostrado en muchas ocasiones que da la vida. El torero, que no puede estar más orgulloso por el crecimiento profesional de su hija, se ha querido mantener al margen, pero en muchas ocasiones sí que se ha pronunciado para defenderse de las acusaciones de Rocío Carrasco.