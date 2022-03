Este jueves se debatía una expulsión de lo más reñida, Cristina Porta o Miguel Frigenti, uno de los dos abandonaría la casa y lo cierto es que uno de ellos ya ha dejado de ser concursante, para siempre, de 'Secret Story'. Los que comenzaron siendo amigos, han acabados no solo siendo enemigos, sino que compartiendo uno de los momentos más importantes juntos... hasta que la audiencia ha hablado.

La organización les ha puesto un vídeo resumen de su relación y lo cierto es que Cristina no podía contener las lágrimas al ver la amistad que tuvieron al principio del concurso... mientras que Miguel, sonreía recordando todos esos momentos que ha tenido con ella.

"Yo solo te puedo decir que lo que has visto ahí es real" le decía Cristina, a lo que le respondía Miguel: "Por mi parte también. Todo lo malo lo dejo aquí, afuera no me cierro a nadie y menos a una persona con la que he tenido una relación tan intensa". Y es que la periodista ha asegurado que: "Las tres primeras semanas fueron las más intensas, le sentía mi amigo y para mí es la persona que más daño me ha hecho aquí".

Llegaba el momento y Jorge Javier Vázquez anunciaba que la persona que había sido expulsada por el público era Miguel Frigenti, de esta manera, su enemiga en el reality obtiene más fuerza que nunca al haber ganado su duelo contra él - y la semana pasada contra Adara -.

Esta situación ha provocado un sonado enfado por parte de la audiencia, que se ha cansado de lo que está ocurriendo en el programa con las nominaciones y e las expulsiones. "Esto ya es una vergüenza! TONGO!!!en mayúsculas!". "Es tongo ya me tiene harta ese programa que le dén es premio ya y que no sigan engañando a nadie claro si es la patricia Zambrano es amiga que se puede esperar siempre la salvan basta ya de desvelar ala gente es el peor reality que e visto ya ni lo miro". "Esto es un tongazo pero si antes de decir quién era el expulsado se le oye decir a Jorge ala amiga de Cristina tranquila a tu amiga no la va pasar nada", se quejaban varios usuarios en las redes sociales.