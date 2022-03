Grave crisis de audiencia en Telecinco. Mediaset tiró la casa por la ventana con 'Pasión de gavilanes'. Promociones a todas horas y los presentadores y colaboradores de sus principales programas vistiéndose como los protagonistas de la ficción para que ningún espectador se pierda el primer episodio.

El grupo quiso sacar el máximo rendimiento a la vuelta de la exitosa serie venezolana, que rechazó Atresmedia por el alto precio que pedía la distribuidora NBC Universal. Conscientes de la grave crisis de audiencia en la que se encuentran, los directivo squisieron aprovechar la vuelta de la serie que arrasó en la sobremesa de Antena 3 en el año 2004 para intentar revertir la situación.

Primero, la cadena decidió emitir el episodio a las 0.30 de la noche, justo después del inminente estreno de Mi casa es la tuya, en la que Ana Obregón se seinceró ante Bertín Osborne. "'Ana Obregón'. Después, el espacio pasó a un hueco de prime time. Pero tampoco tuvo audiencia. en un intento desesperado, la cadena lo movió al horario de Sálvame Lemon Tea, de 16-00 a 17.00. Pero este movimiento tampoco les ha salido bien y viendo los bajos datos de audiencia, la cadena ha decidido retirar la telenovela del todo para dejar solo a Sálvame.

Sinopsis de la serie

Dos décadas después de que los tres hermanos Reyes encontraran el verdadero amor junto a las hermanas Elizondo, ambas sagas se han unido formando un sólido clan: los Reyes-Elizondo.

Sin embargo, el amor de las tres parejas tendrá que hacer frente a nuevos retos y obstáculos a raíz de un dramático suceso: el misterioso asesinato del profesor Genaro Carreño.

en el segundo capítulo "malas noticias para la familia Reyes Elizondo. El profesor Carreño ha sido encontrado muerto en el lago próximo a las ruinas de la antigua escuela. Los principales sospechosos no son otros que los mellizos Erick y León Reyes, los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo. Sin saber qué hacer, muy asustados y tras recibir una amenazante llamada, Erick y León se dan a la fuga, pero rápidamente son encontrados por la policía. La familia tiene muy claro lo que ha sucedido. El maestro era muy abusivo con los mellizos, los castigaba sin ningún tipo de razón y por eso ahora todo el mundo piensa que ellos son sus asesinos. La policía visita la casa de Juan y Norma y el Gavilán enfurece al sentir que el honor de su familia está siendo dañado".

Ante este fracaso en audiencias, a la cadena le quedan pocas posibilidades de sacar a flote la que era su gran apuesta. Por el momento, Telecinco emitirá nuevos capítulos de estreno este miércoles a partir de las 23:30, casi a medianoche, cuando termine el partido de la Copa del Rey.

A la serie le queda una última oportunidad: que la audiencia que arrastre el partido sirva como impulso para que se estabilice en la noche del miércoles, como ocurre con 'Infiel' o 'Inocentes', telenovelas que han logrado una base de fieles en el prime time de Antena 3. Si esto tampoco funcionase, a la cadena le queda otra opción: mandar a los 'Gavilanes' al access prime time, estrategia que ya realizó con la turca 'Love is in the air' la pasada temporada y que no tuvo demasiado éxito.