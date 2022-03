Los espectadores no daban crédito a lo que estaban viendo y no era para menos. Una tremenda confusión que obligó incluso a paralizar el programa y que protagonizaron las dos protagonistas máximas del formato. El último formato con todos los galones de la Fábrica de la Tele impulsado por Telecinco no deja de dar sorpresas. Hace sólo unos días se anunció el estreno de "Sálvame lemon tea", un cambio en el formato de la cadena, que pretende levantar la audiencia de "Sálvame" con el impulso de María Patiño y Terelu Campos. Si bien, puede que no se salgan con la suya, ya que un grupo de internautas está promoviendo un "apagón" contra el programa. La primera decisión de Telecinco ha sido cancelar "Sálvame limón". Ahora, su lugar lo ocupará "Sálvame lemon tea", una nueva apuesta que será presentada por María Patiño y Terelu Campos, por lo que prescinden de Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera o Paz Padilla para este inicio del programa.

Pero los espectadores se han dado cuenta de que algo no va bien en este programa. No en vano las confusiones entre las presentadoras son constantes. Ayer mismo en un momento determinado del programa (hacia la mitad) Terelu Campos y María Patiño comenzaron a discutir sobre quién de las dos debía de dar paso a un vídeo. Tanto que estuvieron varios minutos confundidas la una con la otra hasta que finalmente el director les dijo por el pinganillo quién debía de seguir. Trabajar en un programa como Sálvame no es una tarea sencilla. Y no lo es en primer lugar por la gran cantidad de horas que hay que estar frente a las cámaras. Los presentadores terminan agotados y, además, con muchos temas y muy diversos tratados. Pero también muy polémicos. Por eso no es de extrañar que los colaboradores que cada día acuden al plató y los presentadores reciban todo tipo de instrucciones sobre los temas que deben (y que no deben) tratar. Sin duda alguna en no pocas ocasiones tienen mucho miedo a una demanda. Algo que es muy común en este tipo de programas. Ahora, Terelu Campos, ha fichado por la cadena que le dio su mayor éxito, Telemadrid. Después de T de Tarde, la hija de María Teresa Campos regresa con un late night titulado Especial Juntos en el que analizará temas de actualidad con diferentes colaboradores que cambiarán cada semana. Por el momento ya se ha confirmado la presencia de Fran Rivera y de la madre de la presentadora, María Teresa Campos. Hoy, al inicio de Sálvame, tras escuchar las palabras de Ana junto a Bertín, Terelu y María Patiño han tenido un momento de mucha emoción en el plató de 'Sálvame'. "Muy complicado", así lo define la hija de Teresa Campos y hace una reflexión para salir del momento sentimental de ambas: "Nos tenemos que sobreponer, tenemos que salir adelante, si Ana nos da la lección de que lo está haciendo, nosotras igual". Y recalca que "hay que coleccionar momentos en la vida".