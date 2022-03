Por todo lo alto. Así ha sido la reaparición de Belén Esteban en "Sálvame", tras casi un mes de ausencia. El regreso de la "princesa del pueblo" no ha dejado a nadie indiferente, y menos después de que María Patiño hiciese un incisivo comentario acerca de su posible embarazo.

La cosa fue de la siguiente manera. Belén Esteban regresó al plató y, tras el pertinente recibimiento, se llevó el comentario, a medio camino entre el zasca y la puñaladita de María Patiño. "Tiene cara de embarazada", soltó la presentadora, con la que Belén Esteban lleva coincidiendo años en platós.

Ante esta situación, a Belén Esteban no le quedó otra que coger el toro por los cuernos y responder. Lo negó todo. Y no fue lo único que negó la "princesa del pueblo".

Según ha asegurado ella misma en el plató de "Sálvame", ha sido víctima de diversas "fake news" en las últimas semanas. "Ni he dejado a Miguel (su actual marido) ni he estado hospitalizada", ha aclarado la "princesa el pueblo".

Sin embargo, sí ha revelado que padeció problemas de salud. "He tenido que ver y escuchar de todo. Me fui a hacer cosas de mi empresa. Estuve en Dubai con 'Sabores de la Esteban' y cuando vine no me encontraba muy bien. He estado mala, cogí el covid", reconoció la madrileña.

Pese al mal trago y a que afirma que en ciertos momentos se encontró mal llegando a pasarlo fatal, asegura que tuvo suerte. "He sido una privilegiada, gracias a las vacunas", recalcó la tertuliana, que desde el comienzo de la campaña de inmunización ha destacado públicamente la importancia de "poner el brazo".

Sálvame está viviendo una de sus más importantes crisis de audiencia. El programa de la Fábrica de la Tele ha sido en los últimos meses objeto de varias polémicas pero casi ninguna ha conesguido el efecto deseado: reventar los audímetros.

El caso es que el drama en Mediaset empezó cuando Pasapalabra se fue a Antena 3. Después de años de liderazgo el concurso siguió funcionando en la competencia. Y luego encima llegó la moda de las series turcas. Antena 3 las supo explotar y no solo en su prime time sino también en la tarde. Atresmedia siguió ganando terreno en esta ocasión convenciendo a los espectadores para que se quedaran a ver Tierra Amarga en lugar del programa en directo que se emitía durante casi cuatro horas en las tardes de la principal cadena de Mediaset.

El caso es que Telecinco lo intentó todo. Primero probaron suerte con los concursos sacando de la chistera El Precio Justo y luego Alta Tensión. Pero ninguno de los dos funcionó. Y tuvieron que irse a Cuatro y a otros horarios más discretos. Luego se trató de ganar audiencia incluso haciendo que volviera a la vida Aquí hay Tomate que se llamó Sálvame Tomate. Pero tampoco. Incluso se estrenó un concurso llamado “Quiero dinero” en el que se sometía cuanto menos que a vejaciones a los colaboradores del programa.

Las polémicas, como es natural, siguieron su curso. La boda de Anabel Pantoja o el supuesto discurso anti vacunas de Paz Padilla y su discusión en público y ante los fotos con Belén Esteban trataron de atrapar a un público que se iba a la competencia. Y eso sí que parecía que funcionaba. Tanto que Sálvame decidió reinventarse como ha hecho tantas veces y estrenó un nuevo formato que es el Sálvame Lemon Tea. Es decir un programa presentado por María Patiño y Terelu Campos que lo que hace es resumir el mundo del corazón.