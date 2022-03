Contra todo pronostico, Terelu Campos ha regresado a 'Sálvame'. Han pasado más de dos años desde la mayor de las Campos decidió poner fin a su etapa en el programa de las tardes y, aunque aseguró que no volvería y a pesar de los constantes conflictos que ha tenido durante este tiempo con sus ex compañeros, entre los que también se encuentra su hermana Carmen Borrego, la hija de María Teresa ha decidido darle una segunda oportunidad para ponerse al frente de 'Sálvame Lemon Tea'.

La malagueña presentará junto a María Patiño la versión ‘limón’ del espacio de 'La fábrica de la tele', en una nueva apuesta de la productora para remontar la audiencia. Pero, ¿por qué habría decidido regresar?

Pues el primer gran motivo podría ser las condiciones en las que se ha producido su vuelta. En esta ocasión, Terelu ha regresado a las tarde de Telecinco como presentadora y no como colaboradora, como nos tenía acostumbrados. Esto puede hacer que se libre de entrar en problemas personas y familiares y deje las polémicas al lado.

La otra razón de peso puede estar relacionado con un cambio en la plantilla de 'Sálvame'. En más de una ocasión ella misma reveló las razones que la llevaron a abandonar 'Sálvame' de forma definitiva. “Me fui por mí y por mi familia, pero sobre todo por una persona que hay ahí y no quiero volver a ver en mi vida. Y no es ninguno de mis compañeros”, sentenció sin dar muchas más pistas al respecto.

Al parecer, se traba de alguien que trabajaba fuera de cámaras, una persona con la que Terelu Campos tuvo algún tipo de conflicto y con la que no quería volver a trabajar y puede que su marcha esté muy relacionada con su regreso a la pequeña pantalla

Sálvame está viviendo una de sus más importantes crisis de audiencia. El programa de la Fábrica de la Tele ha sido en los últimos meses objeto de varias polémicas pero casi ninguna ha conesguido el efecto deseado: reventar los audímetros.

El caso es que el drama en Mediaset empezó cuando Pasapalabra se fue a Antena 3. Después de años de liderazgo el concurso siguió funcionando en la competencia. Y luego encima llegó la moda de las series turcas. Antena 3 las supo explotar y no solo en su prime time sino también en la tarde. Atresmedia siguió ganando terreno en esta ocasión convenciendo a los espectadores para que se quedaran a ver Tierra Amarga en lugar del programa en directo que se emitía durante casi cuatro horas en las tardes de la principal cadena de Mediaset.

El caso es que Telecinco lo intentó todo. Primero probaron suerte con los concursos sacando de la chistera El Precio Justo y luego Alta Tensión. Pero ninguno de los dos funcionó. Y tuvieron que irse a Cuatro y a otros horarios más discretos. Luego se trató de ganar audiencia incluso haciendo que volviera a la vida Aquí hay Tomate que se llamó Sálvame Tomate. Pero tampoco. Incluso se estrenó un concurso llamado “Quiero dinero” en el que se sometía cuanto menos que a vejaciones a los colaboradores del programa.

Las polémicas, como es natural, siguieron su curso. La boda de Anabel Pantoja o el supuesto discurso anti vacunas de Paz Padilla y su discusión en público y ante los fotos con Belén Esteban trataron de atrapar a un público que se iba a la competencia. Y eso sí que parecía que funcionaba. Tanto que Sálvame decidió reinventarse como ha hecho tantas veces y estrenó un nuevo formato que es el Sálvame Lemon Tea. Es decir un programa presentado por María Patiño y Terelu Campos que lo que hace es resumir el mundo del corazón.