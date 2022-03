La ruptura de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, tan solo cuatro meses después de su matrimonio, continúa generando reacciones de todo tipo. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Tom Brusse, que coincidió con el canario en 'Supervivientes 2021'. En una entrevista, el también exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en lanzarle un duro dardo al que fuera su compañero de concurso en Honduras.

El exnovio de Melyssa Pinto reconoce que la ruptura de la pareja no le ha sorprendido lo más mínimo. "Sabía que no iban a durar porque Anabel es una mujer muy activa y ambiciosa que quiere comerse el mundo, mientras que Omar es un buen chico pero muy tranquilo, muy flojo", asegura Tom en Lecturas: "Tiene su empresa y no quiere ver más allá, no le gusta conocer mundo".

En sus declaraciones afirma que Omar hablaba mucho de su mujer en el reality de supervivencia, pero por un motivo que no le deja en buen lugar: "Tenía miedo de que ella lo dejara, pero porque solo pensaba en que tenía el negocio fuera y quería que ella se ocupara".

Por si su postura en toda esta historia no hubiera quedado clara, Tom sentencia de esta forma al surfista: "Se estaba aprovechando de la popularidad de Anabel". Según el marroquí, Omar habría alcanzado ciertos objetivos en su vida gracias a la sobrina de Isabel Pantoja, algo que seguramente no le hará ninguna gracia al aludido.

La ruptura entre Anabel y Omar está siendo, sin duda, uno de los temas que más contenido está dando a la prensa del corazón durante el primer trimestre del año. La propia colaboradora hacía amago de abandonar 'Sálvame' hace unas semanas por la presión a la que estaría siendo sometida tras anunciar su separación.