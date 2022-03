Almudena Cid atraviesa un momento repleto de cambios en su vida. Mientras que hace unas semanas se hacía pública su ruptura con Christian Gálvez tras once años de matrimonio, en el terreno profesional acaba de iniciar un nuevo e ilusionante proyecto con la obra de teatro 'Una historia de amor', en la que comparte protagonismo con Félix Gómez.

Da la casualidad de que los dos intérpretes coincidieron como concursantes en la cuarta edición de 'Masterchef Celebrity', programa que se emitió en 2019 y del que Cid no guarda un buen recuerdo. En una entrevista para una revista del corazón, la exgimnasta no ha querido profundizar en su experiencia como concursante del talent show pero ha dejado claro que no le gustaría repetir.

La actriz reconoce que el formato de TVE ha sido "la peor experiencia televisiva de mi vida". Una etapa profesional que prefiere dejar en el pasado y de la que no ha querido dar más detalles. "No voy a hablar de Masterchef", zanja en la publicación.

Hace dos años, Almudena Cid ya confesaba en una entrevista con este portal su desencanto con el concurso: "En casa lo ves de una manera, y cuándo estás dentro es de otra". "Estoy acostumbrada a la crítica constructiva de tu entrenadora. Entonces, que todo el mundo esté viendo el rapapolvo por algo que crees que has hecho bien y por lo que te has dejado el alma, es difícil de dirigir", afirmó.

Unas declaraciones que siguen la línea de otros exconcursantes como Fernando Tejero, que cargó duramente contra el formato de Shine Iberia tras participar en la primera edición: "La mitad de lo que pasa ahí es mentira". Tampoco fue del agrado de Jesús Castro, que definió su experiencia como "nula". "No me adapté al tipo de programa y a las teclas que tocaban para ellos tener contenido", dejó caer el actor.

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños.