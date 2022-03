Después de días especulando sobre la existencia de un escandaloso vídeo de carácter íntimo y privado que probaría una presunta deslealtad de Kiko Rivera a Irene Rosales durante la comida de Navidad que tuvo el pasado mes de diciembre con sus amigos en un restaurante de Castilleja de la Cuesta, por fin conocemos toda la verdad del asunto.

Al parecer, el vídeo no sería reciente sino de hace años y la protagonista del mismo - además de Kiko, que presuntamente lo habría grabado para mandárselo a su pandilla - sería la extronista Silvia Sicilia, con quien el hijo de Isabel Pantoja mantuvo un breve idilio antes de conocer a Irene.

La propia Silvia ha reaparecido en 'Sálvame' esta semana para confirmar la existencia del vídeo, tachar a Kiko de machista e insinuar que el Dj podría haber 'compaginado' su relación y la de Irene, ya que al poco de decirle que se fuese de su casa, Kiko ya vivía con la que hoy es su mujer, lo que a la influencer le parece algo sospechoso. Además, apuntaba que podría tomar medidas legales contra el hermano de Isa Pantoja por haber difundido su vídeo sin su consentimiento.

Harta y dispuesta a no callarse más, Irene ha respondido a Silvia, arremetiendo contra ella y dejando claro que no le preocupa para nada que tome medidas legales contra su marido: "Pues a ver que va a tomar ella, cómo no se tome un té" ha asegurado irónica, dejando claro que va a ir a por la extronista porque "llevo ocho años con Kiko y esa señorita lleva ocho años hablando cada año de nuevo". "A ver quién va a tomar medidas legales si ella o yo" advierte.

"Que Silvia vaya a la tele pero que hable de su vida ¡coño! Que seguro que es muy interesante" ha añadido muy enfadada, asegurando que piensar "perder su tiempo" en decirle a la extronista que les deje tranquilos de una ve por todas pero que, ahora sí tanto ella como su marido van a interponer demandas por lo último que se ha dicho.

"Kiko no va a opinar nada, va a tomar medidas legales y fin. Nada más".