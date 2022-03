Un "físico de 10" y "difícil de superar". Así se presentaba Emilio, un estudiante de periodismo y futbolista de Cuenca con aspiraciones de cantante. El joven de 22 años llegaba al restaurante de 'First Dates' buscando un tipo muy concreto de chica. "Que tenga buena delantera. Me da igual si es alta o baja, rubia o morena si esta buena" expresaba así sus preferencias.

Al otro lado de la mesa se encontró con Ainhoa, una veterana del programa que acudía por segunda vez a una cita del espacio de Cuatro después de no tener demasiada suerte con la primera experiencia. Las primeras impresiones fueron tibias. Él esperaba a una chica con más atributos y ellas no acababa de ver ese físico inigualable, de hecho se quedaba con un "no es feo, algo bajito".

La cita no transcurrió del todo mal. El seguía desplegando su atractivo reafrimando que era "hetero hetero" mientras Ainhoa lo neutralizaba: "El típico chico que dice que es 100% o 200% hetero, soy muy macho, yo juego al fútbol… los que van de macho alfa y todo eso al final son los más gays".

Uno de los momentos más cómicos llegó cuando Emilio quiso demostrar su talento musical y el pensamiento que despertó en ella fue "es un fantasma, la verdad". Al final hasta hubo beso, pero en la decisión final la cosa no cuajó y cada uno siguió su camino.

La asturiana más conocida

Victoria Tormenta entró en el plató de "First Dates" y dejó a todo el mundo boquiabierto con su estilismo y sus ideas. Victoria es de Gijón, tiene 25 años, es cantante y se identifica con un canon de belleza muy determinado: le gustan los oros, las uñas postizas, lleva inyectado ácido hialurónico en los labios… Y se define con una persona muy superficial, aunque reconoce que tiene una parte sensible. Su cita, un joven catalán, se quedó alucinado con el rollo de la asturiana.

Josep, un joven estudiante de robótica, apareció con un llamativo chándal con el logo de una marca de lujo que, su cita, consideró que era "del chino". Las "pintas" del chaval es una de las cosas que más le ha han llamado la atención a la asturiana. Lo definió como "ecléctico" y, tras ver la cara de póker que puso él, terminó por preguntarle: "¿No sabes qué significa, verdad?". Le reconoció que no.

Victoria Tormenta es cantante de trap y aprovechó su aparición televisiva para reivindicar el papel de las mujeres en el este género musical: “los hombres siempre están hablando de todas las putas que tienen y ya es hora de que la mujer presuma de estar con todos los hombres que quiera”.