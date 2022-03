El despido de Paz Padilla de Mediaset tras abandonar de modo injustificado su puesto de presentadora de 'Sálvame' el pasado 20 de enero después de protagonizar un tenso enfrentamiento con Belén Esteban a causa de las vacunas contra el Covid continúa dando mucho que hablar.

Mientras la 'Princesa del Pueblo' ha reaparecido este jueves dejando claro que ella no ha tenido nada que ver en el adiós de la humorista a la que ha sido su casa en los últimos años - y en la que además de en 'Sálvame', la hemos podido ver presentando las Campanadas, como jurado en 'Got Talent', en 'La última cena' o como actriz en 'La que se avecina' - Paz Padilla se refugia en su familia y en su obra de teatro, 'El humor de mi vida', y guarda silencio por el momento.

Antonio Pagudo, uno de sus compañeros en 'La que se avecina' - donde la gaditana interpreta a la siempre hilarante 'Chusa' - se ha pronunciado sobre la que se ha convertido en una de las polémicas del momento y nos ha contado cómo es Paz en las distancias cortas.

"No he podido hablar con ella y no sabía nada de su despido, lo siento. Estamos de noticias que no damos abasto", ha reconocido, confesando que él guarda un buen recuerdo de la humorista: "Sí, perfecto, es una tía súper cariñosa, activa, es una gozada, es lo que se ve, ella es así".