Dejando a un lado las duras declaraciones de Rocío Carrasco sobre José Ortega Cano - "yo no bebo, no conduzco, no cojo coches, no cometo actos delictivos" decía en referencia al accidente que le costó la vida a Carlos Parra y por el que el torero fue condenado a 2 años y 6 meses de cárcel - si algo ha impactado a Gloria Camila de la última entrega de 'Montealto' ha sido descubrir la 'verdadera' cara de Antonio David Flores.

La colombiana, que siempre ha mantenido una estrecha relación con el padre de sus sobrinos Rocío y David Fores, se ha enterado por el programa de cómo se portó con su familia el exguardia civil después de separarse de Rocío y cuánto sufrimiento causó a sus padres. Y es que, como ha confesado en 'Ya son las 8', nunca había visto la brutal discusión que protagonizaron Ortega Cano y Antonio David en el año 2003 en el programa 'Salsa Rosa' y en la que, entre otras cosas, el ex de Rocío Carrasco amenazaba al torero con hacer público como había sido el proceso de adopción de Gloria Camila y José Fernando. "Hay cosas que he visto que me parecen bochornosas la verdad, otras actitudes lamentables. Me avergüenzan ciertas actitudes. No había visto la pelea entera de 'Salsa Rosa" y evidentemente si hubiera vivido todo eso no tendría relación con él a día de hoy" admitía la hija de Ortega Cano este lunes en 'Ya son las 8', posicionándose por primera vez en contra de Antonio David y confesando que, de haber sabido ciertas cosas, todo hubiera sido diferente entre ambos. "Yo tengo relación con él porque es el padre de mis sobrinos que son los únicos que me importan en esta historia", ha asegurado, confesando que la "historia cambiará" si algún día su hermana "tiene la decencia de hablar conmigo para contarme la otra parte que no conozco". Unas declaraciones con las que Gloria Camila da un paso al frente y, por primera vez, reniega públicamente de Antonio David, reconociendo que si hubiera vivido muchos de los episodios que ha visto en el programa de Rocío Carrasco, no tendría relación con él. Al margen de esta 'sentencia' de Gloria, el excolaborador de 'Sálvame' continúa centrado en su lucha legal - aunque no ha demandado a su exmujer por llamarle directamente 'maltratador', 'psicópata', 'ser' y otra serie de calificativos - y un día más le hemos visto acudiendo al despacho de sus abogados en Madrid. Muy serio, Antonio David ha preferido dar la callada por respuesta a las críticas de Gloria Camila y dejar en el aire qué le ha parecido este nuevo posicionamiento en su contra. Con cada vez menos apoyos públicos, el padre de Rocío Flores sigue firme en su decisión de no hablar con la prensa y, apretando el paso, tampoco nos ha contado si va a instalarse en Madrid ni qué hay de cierto en que va a casarse y a tener hijos con Marta Riesco - con la que no sabemos si ha roto - como la reportera va contando por los pasillos de Mediaset. También le hemos preguntado por su reciente encuentro con Olga en la casa de su hija en Málaga, una cumbre familiar en la que no sabemos si habrán hablado sobre formalizar los trámites de su separación; algo que Antonio David, como os mostramos en el siguiente vídeo, no tiene ninguna intención de revelar.