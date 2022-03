Fue una de las concursantes más queridas y conocidas de la octava edición de Masterchef. Su nombre se dio a conocer entre toda la audiencia y acabó conquistando el corazón de muchos. De forma discreta, ajena a las batallas de "gallos" y "pollitos", Ana Iglesias fue ganando puntos en cada programa de 'MasterChef 8' hasta conseguir ganarlo. El confinamiento, extendido por la pandemia para los concursantes, fue decisivo porque le ayudó a relajarse, "practicar mucho y coger fuerzas" tal y como ella misma recalcaba en el momento de alzarse con el triunfo.

Esta empresaria madrileña de 24 años, que hace ya más de un lustro emprendió su propio negocio -el taller de complementos Dos Primeras, cuyas creaciones ha lucido en cada programa- se impuso en una reñida final a Andy García e Iván Mariñas, cerrando una edición atípica en los ocho años de trayectoria de "MasterChef", ya que el estado de alarma paralizó la grabación y alargó el confinamiento de los concursantes, que tuvieron que convivir en una casa cuatro meses. Confinados desde enero. "Estar lejos de la familia tanto tiempo ha sido muy duro. Nosotros llevábamos confinados mucho más tiempo que el resto del país porque entramos en enero, pero he de decir que me vino genial, me relajé y cogí fuerzas. Me pasaba todo el día practicando y nos ayudamos los unos a los otros", dice en una entrevista con Efe que realizó tras su triunfo.

Ahora Ana sigue en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. Fue en ellas precisamente en donde ayer la joven relató una atípica visita al médico. En un día, este viernes, en el que todo parecía salirle mal. "Estaba tranquilamente esperando para entregar los análisis y me puse a buscarlos en el móvil. Una señora a mi lado empezó a reñir diciendo que había mucha gente todo el día con el móvil", aseguró sintiéndose atacada. El caso es que poco después fue a comprar un café en una gasolinera "y el chico fue tan tan amable que me alegró el día".

Se trata de uno de los programas más conocidos de la televisión. No en vano a lo largo de todo el año y casi sin solución de continuidad la primera cadena de la televisión pública en España emite varias variantes del mismo concurso. Masterchef es uno de los formatos de cocina más valorados y queridos por un público más que fiel que sigue cada edición casi como si fuera la primera. Por eso no es de extrañar que muchos de los que han seguido el programa desde los inicios quieran saber cada vez más de los que ganaron este concurso de talento en los fogones.

Y es que, a falta de que a TVE se le ocurra hacer un concurso de entre los ganadores, los que vencieron en las ediciones pasadas apenas han vuelto a la televisión sino es como forma de apadrinar sucesivas ediciones de este mismo formato. No ha habido ninguno que se prodigara por otros programas de esa misma o de otras cadenas.