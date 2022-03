No gana para disgustos Rocío Flores. Tras un año muy complicado, especialmente tras la emisión de la docuserie protagonizada por su madre "Rocío, contar la verdad para seguir viva", este 2022 no parece traer muy buenas noticias para la nieta de Rocío Jurado. Lo último, la supuesta ruptura con su novio, Manuel. Rocío Flores no ha querido pronunciarse sobre este terremoto sentimental, alegando que él es anónimo. Ahora, un periodista del corazón le ha pegado un tremendo zasca por este argumento.

La crítica del periodista, que no es otro que Aurelio Manzano, viene por el argumento de Rocío Flores de no querer hablar de su situación sentimental alegando que su pareja, Manuel, es una persona anónima. "Que yo recuerde Manuel, el novio de Rocío Flores, acudió a 'Supervivientes' para sorprenderla. Ahora Rocío dice que es anónimo, y no confirma ni desmiente la 'ruptura'. ¿Ella también es anónima? Creo que la audiencia se merece un poco más de respeto, querida Rocío", ha escrito a través de su cuenta oficial de Twitter. El mensaje ha recabado numerosos apoyos. Tantos, que se cuentan por miles. Y es que son muchos los que afean a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores que, estando metida en el mundillo del corazón y el salseo quiera para ella una privacidad que no parece defender para el resto. Lo que está claro es que no están siendo tiempos fáciles para Rocío Flores. Tras la emisión de "Rocío, contar la verdad para seguir viva", fue objeto de crítica por parte de una parte importante de la audiencia, ya que consideran que maltrataba a su madre. Tras esto llegó el despido de su padre y principal apoyo, Antonio David Flores, de todos los programas de Telecinco. La cadena decidió prescindir de sus servicios al considerar que había maltratado a Rocío Flores, tal y como ella misma relataba en el documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva". Esta decisión supuso un cisma en la audiencia de Telecinco. Pues si bien una parte de los seguidores de la cadena defendía el despido de Flores, otra parte mantenía que debía quedarse en su puesto, pues no hay sentencia firme conocida que le condene por estos delitos. Estos movimientos han derivado en una crisis de audiencia en "Sálvame", después de que los defensores de Antonio David Flores decidiesen organizar diversos boicots contra Telecinco y, especialmente, contra el programa de Jorge Javier Vázquez. Buena parte de las iras se descargaron contra la presentadora Carlota Corredera.