Sus muchos años de experiencia dan a Pablo Motos un gran conocimiento del mundo de la televisión. Por eso, el presentador de "El hormiguero" no dudó en cargar contra otros programas de la competencia en una entrevista. Y es que Motos es muy crítico con la llamada "telebasura": "No puedes competir contra un bajo instinto".

Las críticas de Pablo Motos llegaron en una entrevista con el podcast "El sentido de la birra". Allí, compartiendo una cerveza, el presentador de "El hormiguero" se sinceró y no dudó en cargar contra algunos programas de la competencia. "En la televisión hay una competición por ver quién se vuelve loco más tarde", comenzó diciendo el valenciano, en relación a las estadísticas de audiencia que manejan las direcciones de las productores.

Sobre eso, sobre los cambios de seguidores, Motos aseguró que había que tenerlos en cuenta relativamente. "Tienes que ver lo que esculpa tuya y lo que no es culpa tuya, sino de un programa, como por ejemplo "La isla de las tentaciones", que es un programa porno", criticó el presentador.

Su rajada no quedó ahí. "Tú no puedes competir contra una bajo instinto. La gente siempre se irá al programa que tenga el peor instinto de todos", criticó, antes de sentenciar: "Esos son los programas agresivos y yo hago un programa blanco".

El programa ha conseguido convertirse en todo un referente en nuestro país, sobre todo, por sus entrevistas a grandes figuras del cine, el deporte, la cultura o la política tanto españoles como internacionales. El programa ha entrevistado a Robert Pattinson y Zoë Kravitz con motivo del estreno The Batman. A diferencia de otras ocasiones, esta entrevista ha sido por videollamada y el público ha criticado la actitud de los invitados, especialmente la de la hija de Lenny Kravitz. "No me gustó nada la entrevista. No se dejaron entrevistar y ella parecía que estaba en otro planeta"

El éxito de "El hormiguero" es totalmente indiscutible. El programa presentado por Pablo Motos es un clásico que lleva en antena más de 15 años. Con el paso de los años se ha ido afianzando en lo que audiencia se refiere. En sus inicios promediaba un 9,7% de cuota de pantalla, mientras que ahora su "share" supera el 15%.

Además de Pablo Motos, en el programa tienen gran peso "Trancas", "Barrancas" y "Petancas", tres hormigas que ponen la nota de humor con pequeñas intervenciones.

La nómina de colaboradores del programa es muy amplia. En ella se encuadran nombres como el de Marron, Juan Ibáñez, Luis Piedrahita, Dani Fontecha, "El monaguillo", Nuria Roca o Tamara Falcó.

Anteriormente fueron habituales Anna Simón, Carlos Jean, Mario Vaquerizo, Karlos Arguiñano o Cristina Pedroche.