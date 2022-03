Éxitos y fracasos. Luces y sombras. Así podría resumirse el paso de Alberto Chicote por los establecimientos a los que asesora en su programa "Pesadilla en la cocina". Este caso en concreto es uno de los segundos, de los que cuando se lanzó la moneda les salió cruz. O, al menos, eso es lo que reflejan las críticas de los usuarios: "El dueño olía a alcohol y la comida de nivel bajo y caro".

El restaurante en cuestión forma parte de una de las aventuras europeas en las que Chicote se adentró en su programa. En concreto, Utrecht, Países Bajos. Fue allí donde trató de asesorar al responsable del "ELE", un establecimiento que se iba a pique por la mala actitud y pobre predisposición del dueño a hacer bien su trabajo.

Ahora, años después del paso de Chicote, nada parece haber cambiado a juzgar por los comentarios que dejan los clientes. "El dueño olía a alcohol que tira para atrás. Muy pesado. La comida, de nivel bajo y caro, ni se parecía a la que salía con Chicote. No volvería ni aunque fuera el último sitio que estuviera abierto para comer", critica un usuario.

No es el único. La inmensa mayoría de las críticas son quejosas. "Un sitio para no voler", "el servicio y la comida dejan que desear", "no ha mejorado nada", se puede leer una popular red social de críticas a establecimientos, en la que los desprecios a este local son la norma.

"Pesadilla en la cocina" es un programa protagonizado por Alberto Chicote en el que el reputado chef asesora a establecimientos en apuros para tratar de salir adelante. Se estrenó en 2012 y el último episodio emitido hasta ahora se pasó en febrero de 2020. Si bien, la productora ha adelantado recientemente que habrá una nueva temporada.

El programa, emitido en La Sexta, ha gozado durante sus siete temporadas de buenas cuotas de audiencia. Salvo en la última, en todas firmó más de un 10% de share.

"Pesadilla en la cocina" es la versión española de "Ramsay's Kitchen Nightmares", donde el popular cocinero Gordon Ramsay hacía lo mismo que ahora hace Chicote.