"Ya he hablado con mi abogado, pero quiero reunirme personalmente con él para que me explique todo bien y las consecuencias que conlleva demandar a mi hermano", desvelaba Isa Pantoja este miércoles en su reaparición en 'El programa de Ana Rosa', admitiendo que tomar medidas legales contra Kiko Rivera por sus brutales declaraciones en 'Lecturas' estaba en su mente, pero no era una decisión fácil de tomar para ella porque a pesar de todo sigue queriendo a su hermano.

Tras el programa, la hija de Isabel Pantoja ponía rumbo al despacho de sus abogados, de donde salía completamente 'descompuesta' horas después, sin confirmar ni desmentir si había decidido demandar a Kiko. Destrozada, la colaboradora sí confesaba en 'Ya son las 8' que no quiere hablar con su hermano porque no puede perdonar el inmenso dolor que le ha causado con sus últimos ataques y, por el momento, prefiere mantener la distancia con él porque necesita tiempo.

Sin embargo, este jueves hemos conocido que Isa ya habría tomado una decisión tras reunirse con su abogado y esta no es otra que emprender acciones legales contra el Dj. Tal y como ha desvelado Pepe del Real la hija de la tonadillera demandará "por lo civil" a Kiko por "intromisión al honor y a la intimidad" y, como apuntaron ayer, pedirá una cuantía económica en concepto de indemnización por daños morales.

Y es que las durísimas declaraciones del marido de Irene Rosales en 'Lecturas' revelando que la única vez que pegó a su hermana fue cuando presuntamente la pilló intentando cortarse las venas en Cantora han supuesto un "punto de inflexión" para Isa que, confiesa, "tiene que pensar en ella y en su hijo".

Con "más fuerza" y una sonrisa que refleja que la herida sangrante por los duros ataques de Kiko Rivera en la revista Lecturas está empezando a cicatrizar, Isa Pantoja ha reaparecido este lunes (por videollamada) en 'El programa de Ana Rosa' y se ha pronunciado por fin sobre el 'descafeinado' perdón a medias de su hermano el pasado viernes en 'Sálvame'.

Un 'perdón' que no le sirve de nada y que, asegura rotundamente, no se cree: "Lo que dijo Kiko no me ayuda. Sigo pensando igual y no ha cambiado mi pensamiento. Todo lo que ha dicho para mí es nulo, no me creo su perdón y lo voy a seguir manteniendo". "Después de todo esto creo que no le duelo a mi hermano. Y ya no es la entrevista, sino los actos que han sucedido posteriormente" ha señalado, convencida de que Kiko "no me quiere para nada".

Muy tranquila, Isa ha explicado que no se cree el 'mea culpa' del Dj porque no rectificó "hasta que sale la entrevista y se le echa todo el mundo encima. Desde que la da hasta que se publica hay unos días que podría pensar me he pasado, pero no. Él se reitera en sus redes sociales y es cuando le rescinden el contrato de 'Secret Story' cuando le duele el bolsillo y se justifica". "Intenta echarle la culpa a la revista y estoy segura de que la revista le dio un toque de 'o aclaras esto o no te pagamos la entrevista' y ahí fue cuando entró en 'Sálvame' con el 'quizás me equivoqué'. Y no me vale porque se sigue manteniendo en eso y es porque le rascan el bolsillo, y si no hubiese entrado en 'Sálvame' no hubiese cobrado la exclusiva de la revista", ha añadido muy segura de sus palabras.

Señalando que no entiende que Kiko diga en la entrevista que 'se calentó' y que se defendió porque lo único que ha hecho ella en los últimos meses ha sido "responder a lo que él dice". "La que me tengo que defender soy yo que no saco nada de esto", ha dicho.

Dando 'la razón' a aquellos que tachan a su hermano de 'racista' y 'machista', Isa sostiene que, aunque "Kiko no quiere que le atribuyan ciertos adjetivos, solo hace falta leer lo que dice sin ningún pudor y se sigue reiterando. La gente se hace eco y hay veces que no te gusta lo que te dicen".