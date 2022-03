Ha sido la gran protagonista casi se podría decir que de los últimos tres años en Telecinco. No hay polémica que no pase por ella. Todos quieren parte de su fama. Todos quieren parte de su éxito. Isabel Pantoja parece que no pasa nunca de moda. Primero fueron las polémicas sobre su familia, luego su participación en Supervivientes y su paso por otros platós de Telecinco y más recientemente la pataleta que protagonizó su hijo porque no quería darle parte de la herencia de su padre. Da igual la excusa, Isabel Pantoja siempre vende y siempre es noticia.

El caso es que hace unos días que un periodista de Viva la Vida, en concreto José Antonio Avilés, consiguió hablar con la tonadillera. A lo largo de los últimos meses ha habido declaraciones de sus hijos o de sus hermanos pero nunca de ella. Pantoja se ha negado, al menos de momento, a hablar y a contar su vida. El programa Sálvame presumía esta semana de haber conseguido sacar a la luz una conversación que la Pantoja había tenido hace ya varios años con un amigo íntimo. Pero no fue el único con el que habló. Más recientemente la Pantoja habló con José Antonio Avilés, el periodista de Viva la Vida con el que compartió programa en Supervivientes. “Estoy muy cansada y preocupadísima por la salud de mi hermano”, le llegó a decir la cantante en uno de los mensajes que a lo largo de esta tarde han ido desvelando en el programa de Telecinco. “Todos sabéis que es así, yo también, es injusto, pero jamás hablé y no está en mi mente ni en mi corazón hacerlo. A pesar de todo lo pasado yo estoy viviendo mi vida y no me meto en la de nada. Quiero más que nada salud y que todo el mundo esté bien”, afirmaba la cantante en algunos de los mensajes que el programa ha ido desvelando poco a poco.