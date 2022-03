Menos de tres semanas después de su estreno, la edición de 'Secret Story' con anónimos sigue contando con VIPs como reclamo. Si la semana pasada Lydia Lozano entraba en 'La casa de los secretos' para desvalijarla junto a un grupo de asaltantes, esta semana el reality da un paso más y mete a sus concursantes a convivir con Kiko Rivera.

Así lo anunció ayer Toñi Moreno en la gala de 'La noche de los secretos', donde conectó con el DJ tras anunciar su incorporación. Kiko pasará unos días dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, que le suena y mucho, ya que participó en 'GH VIP 3' y en el último 'GH Dúo'. "Estoy encantado de poder vivir de nuevo esa experiencia, aunque no sea concursando, pero con la misión que me mandéis ¡Encantado de la vida!", expresó él durante la conexión con la presentadora.

No obstante, el público ha pedido a la organización que Kiko Rivera no entre en la casa de Secret Story tras su polémica entrevista "Solicitamos a @SecretStory_es Que después de ver la portada del @Lecturas De hoy, el señor Kiko Rivera no entre en la casa de Guadalix. .- Sería indignante y daría muy mala imagen premiar por tener contenido actos como este". "Espero que después de esto Kiko Rivera no entré a la casa. No podéis dañar más el concurso.. "Anda que meter está noche a Kiko Rivera después de la portada de hoy es repugnante no hace falta que entre ese tipo la casa está bien como esta".

Espero que después de esto Kiko Rivera no entré a la casa. No podéis dañar más el concurso. pic.twitter.com/Zv5M7TuX1z — 🖤 (@fearlessmar) 2 de febrero de 2022

LA PORTADA

Kiko Rivera “Paquirrín” da una entrevista (de nuevo) para contar (de nuevo) tinglados familiares. En esta ocasión recuerda que pegó a su hermana cuando esta quiso cortarse las venas. "Pegué a mi hermana una vez cuando quiso cortarse las venas". Un duro titular que ha generado un gran número de críticas en las redes sociales. Algo que ha provocado que Kiko rivera escriba un contundente mensaje en sus redes sociales: "Si todavía hay alguien que se pregunta por qué la entrevista, primero, echen la vista atrás y recuerden las barbaridades que contó la niñera. Segundo, esa que llaman mi hermana (que para mí no lo es ya) le dio la razón a una mentira". Tercero, básicamente porqué me sale de -las narices. Si a alguien le molesta que cuente la verdad o simplemente no le mola, ahórrense los comentarios feos que me andan llegando porqué sinceramente no los leo y me importan bastante poco. Es mejor que dejen de seguir, así sus redes sociales serán más sanas y no tendrán que ver algo que no les gusta", ha escrito el DJ en sus stories de Instagram.