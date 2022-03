Este sábado por la tarde Ana María Aldón confesaba en el plató de 'Viva la vida' que le gustaría que -en términos generales- le dieran su sitio y aseguraba que entendía que su marido sufriese por la pérdida de Rocío Jurado, pero que ahora está ella y quiere que aproveche el tiempo para vivir todo lo que puedan juntos. Y es que la colaboradora dejó claro que el documental de Rocío Carrasco le había pasado factura a su matrimonio, dando entender que su marido y ella estaban en este momento a niveles distintos.

Europa Press Reportajes hablaba con Ana María Aldón después del programa y sí que quería desmentir que ella y José Ortega Cano estén viviendo una crisis de pareja: "¿qué crisis? yo no tengo ninguna crisis" aunque no es capaz de decir que el matrimonio esté bien: "estamos, estamos".

La colaboradora nos aseguraba que no van a tirar la toalla y seguirán luchando por su amor: "no, lo que queremos es tirar para adelante y ya está le ponemos, le ponemos. Hacemos todo lo posible". Ana María Aldón deja claro que su marido tiene que darse cuenta de que está a su lado y no estar pensando continuamente en el pasado: "yo no hablo de lo que dice todo el mundo, digo que hay una persona que ya no está, que hace muchos años que ya no está, pero yo si estoy".

Solo le pide a José Ortega Cano que hagan más planes de pareja: "vamos a aprovechar el tiempo, nada más yo quiero hacer más cosas con mi familia eso es, lo que te gusta a ti y le gusta a todo el mundo". Eso sí, Ana María nos asegura que se encuentra fuerte y que sabrá superar estos duros momentos: "sí no, ni me voy a caer. Si me caigo, me levanto".