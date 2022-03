Bárbara Rey le confesaba hace pocos días a Bertín Osborne lo engañada que se había sentido con Edmundo Arrocet y dejaba entrever que la relación le había salido rana por las malas actitudes del humorista. La vedette se encuentra en un momento muy bueno de su vida y no quiere complicaciones, pero lo cierto es que hemos hablado con Bigote y ha rebatido sus palabras...

Edmundo Arrocet nos ha desmentido que haya habido conflictos entre él y Bárbara Rey: "no ha pasado nada" y prefiere no hacer comentarios acerca de las acusaciones del hijo de La Vedette en las que le culpaba de no haber tratado bien a su madre: "déjalo, vamos a dejarlo".

El humorista nos asegura que Bárbara podría acudir a su desfile de moda si ella quisiese: "claro, a lo mejor está por llegar. Ningún problema seguramente sí". En cuanto a cómo está su corazón, con la ironía que le caracteriza nos asegura que está en buen estado: "mi corazón está muy bien. Me hice un electro".

Edmundo ha presentado su colección de pareos en Marbella: "vamos a una colección de pareos, especial ahora que ya estamos próximos a que llegue el verano" y nos cuenta que los estampados y diseños los ha dibujado a mano: "van a desfilar las chicas con unos pareos. Ya sabes que todo lo que yo pinto es a mano. Yo soy como el avecrem". De esta manera, Bigote ha vuelto a la esfera pública, donde por costumbre no ha querido dar ningún detalle ni desmentir lo que se ha dicho de él desde que rompió su relación con la vedette.