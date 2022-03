La casa de los secretos está que arde con los continuos enfrentamientos y discusiones entre sus habitantes. Los roces en la convivencia son habituales, pero dos concursantes habrían cruzado una línea roja que la organización de 'Secret Story' no está dispuesta a permitir. Por este motivo, ha decidido imponerles una sanción que conocerán en la gala de este miércoles.

Hace unos días, en 'Ya es mediodía', Sonsoles Ónega explicó que Brenda y Nissy se jugarán la expulsión el próximo miércoles junto al resto de nominados.

"Tenemos una última hora en exclusiva. Carlos Sobera va a imponer una nominación disciplinaria a dos concursantes que han sobrepasado los límites de cualquier convivencia. Estamos hablando de Brenda y de Nissy", ha revelado la periodista.

'Ya es mediodía' contó en exclusiva una noticia de última hora de la que esta noche conoceremos más detalles. Tras analizar los últimos acontecimientos de la 'casa de los secretos', la dirección del reality ha decidido comunicar la nominación disciplinaria a dos de sus concursantes.

Ahora, el público ha estallado contra una concursante por su comentario. En concreto se trata de Carmen. Ella estaba hablando con Rafa y sus palabras han enfadado a la audiencia.

“Laila me da mucho asco, en la calle la humillaría. Si estuviese con mis amigos me reiría de ella”, comentaba. Sus palabras han provocado multitud de comentarios. "Esto es de primero de bullying: que la víctima parezca el opresor. A ella le hacen bullying, con el consentimiento de TODA la casa. La olla explota, y no se señala a quien encendió el fuego." "Espero que a Carmen se la sancione por su comentario en el que fomenta el bullying. No se puede consentir esa clase de comentarios, ya tiene una edad para saber que eso no se puede decir...vaya ejemplo para su hermano pequeño al que ella tanto nombra ", comentaban-

Pero esta no ha sido la única gran polémica. Se ha cometido un delito en la casa que ha enfadado a todos. Alguien ha estado robando comido, en concreto unas naranjas de Nissy. La cocursante ha estallado entre rabia y lágrimas en el Cubo. "¡Estoy comiendo pan con aceite de oliva, que encima he robado!". Todo esto despés de que algunos compañeros hicieran la compra adquiriendo sobre todo chucerías y chocolate en vez de productos de primera necesidad.

Pero la cosa no acaba aquí. El programa de Telecinco se ha convertido en tendencia por un episodio de "agresividad" que el reality podría esta ocultando. "A Adrián le han dicho en el cubo que no van a sacar lo suyo de anoche para protegerle"., comentaba una usuaria. Todo ha comenzado por una conversación que ha mantenido Adrián con otras dos participantes. "Yo creo que lo mío de ayer, la productora no lo va a sacar. ... O así es lo que entendí", es lo que dice.

ALUCINO! 😳



A Adrián le han dicho en el cubo que no van a sacar lo suyo de anoche para protegerle#Secret26F pic.twitter.com/7lsUM1hd4T — Anuska 🇮🇹💙∞1️⃣1️⃣∞👨‍🔧🪠 (@AnuskaSantiago) 26 de febrero de 2022

Ante esas declaraciones, el público ha exigido a través de la red social del pájaro azul el saber qué es lo que ha pasado y porqué se está ocultando. "Adrián dice que lo que pasó anoche no lo van a sacar. Que eso es lo que le han dado a entender. Esto es muy fuerte y como no hagáis nada os vais a hundir mucho más" "T5 PROTEGIENDO A LA GENTE AGRESIVA YO YA LO HE VISTO TODO EN ESTOS PROGRAMAS, LUEGO NOS VENDERAN EL TEMA DE LAS NARANJAS OTRA VEZ, QUE VERGUENZA AJENA". Queremos ver TODO lo ocurrido anoche, sin tapar a Adrián. Sabemos que como se puso no fue normal y que la lió bastante. Queremos verlo al igual que vemos lo de los demás2, escribían varios usuarios.