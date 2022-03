Viva la Vida ha conseguido convertirse en los últimos años en el absoluto referente del cotilleo del fin de semana. Y no sólo por el cambio de presentadoras (de María Teresa Campos a Toñi Moreno pasando por Emma García) también por su cambio de director y de temática. De hecho muchos aseguran que prácticamente Viva la Vida se ha convertido en un sustituto de Sálvame el fin de semana. No hay que olvidar que hace años Telecinco aún programaba alguna que otra película para los fines de semana por la tarde y que desde hace tiempo ha decidido que ya sólo sea el corazón el que rellene las tardes del fin de semana. Con, todo sea dicho de paso, unos importantes registros de audiencia. Y todo a pesar de que este fin de semana Emma García no pudo estar en el plató. Tuvo que ser sustituida por Sandra Barneda.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar. Pero si por algo ha destacado siempre este programa por encima de otros de la "competencia" como Sálvame ha sido sin duda por su capacidad de generar polémica con sus colaboradores. No hay que olvidar que muchos de ellos son personas muy famosas que no habían aceptado otros programas. Una de las últimas en incorporarse a su nómina de colaboradores fue precisamente la hija de Terelu Campos y nieta de María Teresa Campos, Alejandra Rubio, la influencer que acumula cientos de miles de seguidores en redes sociales y que es noticia sobre todo cada vez que se enfada con su tía María Teresa Campos. Lo cierto es que en el propio Sálvame aseguraron hace días que el papel de Rubio en Viva la Vida está cada vez más en cuestión. "En el último programa habló muy poco porque es un personaje que si no es por su familia no aporta nada ni interesa", señalaron en el programa dando a entender que Rubio podría tener los días contados en el futuro próximo.