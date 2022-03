" No siempre sabemos a dónde vamos… Pero siempre sabremos de dónde venimos… Agárrate fuerte a tu esencia y olvídate de ser más o menos sabio… Simplemente siente. Playa del Rinconcillo… Para mí, la mejor del mundo", publicaba hace unos días Malú en sus redes sociales.

Un enigmático comentario que despertaba la curiosidad de los fans y las dudas sobre su relación con Albert Rivera. 'Socialité' ha sacado una bomba que ha soprendido hasta a los propios colaboradores. Malú y Albert Rivera habrían roto su relación tras tres años juntos y una hija en común, la pequeña Lucía.

El programa de Telecinco se apoyan en varios testimonios que habrían llegado a su redacción. Malú ya no sigue a Albert Rivera en redes sociales y su última imagen juntos se remonta a varios meses atrás. Según cuentan los vecinos de la localidad natal de Malú, Algeciras, es frecuente ver a la cantante en la zona acompañada de su madre y su hija pero sin rastro de Albert: "Siempre viene sin él, está muy delgada y muy desmejorada".

Pero que también ha tenido sus éxitos. Y eso es innegable y es algo que agradece hasta la presentadora del formato.

Socialité lleva en antena desde 2017. Se trata de un programa presentado por María Patiño en el que se trata la vida de famosos y personajes televisivos. Está dirigido por David Linares y es presentado por María Patiño. La presentadora sustituta es Nuria Marín. También han ocupado este puesto de manera esporádica Chelo García-Cortés, Giovanna González y Javier de Hoyos.