Hay una máxima futbolera que bien se puede aplicar al resto de ámbitos de la vida: "Lo que funciona, no se toca". Y, a juzgar por la reacción de algunos seguidores de "Socialité", la dirección del programa debería aplicarse el dicho. Sobre todo, después de que se conociese un último cambio al frente del programa. "La audiencia baja", advierten.

La presentadora titular, por así decirlo, de "Socialité" es María Patiño. La gallego-andaluza, con décadas de experiencia en el mundo de la televisión y el corazón, fue la elegida para liderar un proyecto que ha logrado alcanzar velocidad de crucero liderando su franja horaria en los fines de semana.

El último fin de semana, le tocó llevar la voz cantante a Nuria Marín. La catalana volvió a mostrar su naturalidad frente a las cámaras y su buen hacer para liderar el programa. Así lo refrendaron las cifras de audiencia, que volvieron a colocar a "Socialité" como líder en su horario.

Es verdad, Maria Patiño es mucho mejor. Para mi gusto. — Maria Belen Martin (@MariaBe59336443) 6 de marzo de 2022

Si bien, estos buenos datos no parecen coincidir con lo visto en redes sociales, donde no han sido pocos los que han criticado la ausencia de María Patiño. "Si ponéis a esta tía, la audiencia baja", "María Patiño es mucho mejor", "la doble de la Patiño, me paso a 'La ruleta de la suerte'", se quejaron algunos seguidores a través de la Twitter.

La doble de la Patiño,... me paso a la "Ruleta de la suerte" Antena3 🧐 — Iridessa (@Iridessa2401) 6 de marzo de 2022

Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

Pero que también ha tenido sus éxitos. Y eso es innegable y es algo que agradece hasta la presentadora del formato.

Socialité lleva en antena desde 2017. Se trata de un programa presentado por María Patiño en el que se trata la vida de famosos y personajes televisivos. Está dirigido por David Linares y es presentado por María Patiño. La presentadora sustituta es Nuria Marín. También han ocupado este puesto de manera esporádica Chelo García-Cortés, Giovanna González y Javier de Hoyos.