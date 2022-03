Novedades en la relación que Antonio David Flores mantiene con Olga Moreno tras su separación. Y es que según 'Viva la vida' la expareja habría protagonizado una tensa discusión cuando la ganadora de 'Supervivientes' le pidió al excolaborador que viajase a Málaga para quedarse con sus hijos David y Lola, ya que ella tenía previsto desplazarse a Madrid para cumplir con algunos compromisos.

Algo a lo que éste se habría negado, intentando que fuesen los niños los que viniesen a Madrid para estar con él. Ante el no rotundo de su exmujer, Antonio David habría cedido y habría regresado por unos días a la ciudad andaluza para quedarse con los niños, dejando así la casa de Marta Riesco, en la que se ha instalado recientemente.

Una información que Rocío Flores no tardaba en negar este lunes en 'El programa de Ana Rosa', asegurando que la relación entre su padre y Olga es buena y que, aprovechando la presencia de ambos en Madrid incluso cenaron los 3 juntos el pasado jueves.

Tras esta sorprendente confesión que desmonta las teorías que apuntan a que la sevillana estaría dolida y molesta con Antonio David por haber normalizado tan rápido su relación con la reportera de 'El programa de Ana Rosa', con quien ya vive en la capital, hemos podido hablar con el ex de Rocío Carrasco para preguntarle por este amistoso reencuentro con Olga en Madrid.

Una cena sobre la que el padre de Rocío Flores, centrado en su canal de YouTube, ha preferido guardar silencio. De lo más sonriente Antonio David se ha 'disculpado' con nosotros - "me sabe mal que estéis aquí esperando toda la noche" - dejando claro que no va a hablar ni sobre su buena relación con Olga ni sobre la consolidación de su noviazgo con Marta: "Sabéis que no voy a contestar a nada. Muy agradecido. Buenas noches".

Así, con una actitud relajada que refleja el buen momento que está viviendo al lado de la reportera, Antonio David ha dejado en el aire si tiene pensado que sus hijos pequeños conozcan a su pareja o cómo van los trámites de su divorcio con Olga.