Carmen Borrego fue la última invitada del polígrafo. La hija de María Teresa Campos se sometió a todo tipo de preguntas y habló sin tapujos sobre los temas más picantes de su relación y por supuesto, de su hermana Terelu.

Una de las preguntas a las que se sometió fue sobre su fichaje por 'Sálvame' el pasado mes de septiembre. Una nueva aventura televisiva que a su hermana no le hizo ninguna gracia, o eso creyó ella. "No se alegró, quizá por preocupación", reveló Carmen.

Unas declaraciones a las que Terelu Campos quiso responder en 'Viva la vida'. "Nunca me enfadé porque ella volviese a 'Sálvame'. ¿Enfadarme? Todo lo contrario. Yo solo tuve la preocupación lógica por alguien a quien quieres y que es tu hermana, con la que te has criado" pero si reconoció que advirtió a su hermana sobre donde se metía. "Le dije ‘oye, precaución, que creo que la tienes que tener’. Ella lo ha manifestado en este plató, no he sido yo" terminaba diciendo.

Para terminar de aclarar la situación, Terelu quiso transportarse a la última tarde de su hermana en el programa 'Viva la vida'. "Me gustaría recordar algo que ocurrió en plató. Se le puso un vídeo. La que se levantó, la lio parda y se fue de plató, fui yo. Me puse en pie, me dirigí a Raúl Prieto. Se enfadó conmigo, estuvimos diez días sin hablarnos" desveló.

El motivo fue un vídeo que emitió el programa sobre el divorcio de Carmen Borrego de su primer marido, con el que tuvo problemas por la custodia de sus dos hijos. Un asunto sobre el que ella no ha querido hablar nunca. "No era necesario poner esas imágenes de algo de lo que nunca había hablado mi hermana. La que se pone como una fiera con la dirección del programa soy yo. Y eso a la dirección no le hace ninguna gracia. Cogí y me piré del plató. ¿Estoy mintiendo, Raúl? ¿A que no estoy mintiendo?", preguntó la colaboradora a su ‘jefe’.

"Fíjate tú el afán que tenía yo de hacerle daño a mi hermana. Yo siempre lo he dicho. Yo lo que quiero es que Carmen esté contenta y esté feliz. Y yo ahora la veo así. ¿No os dais cuenta de que esa es mi tranquilidad?" sentenciaba Terelu dejando claro que, al menos en la actualidad, la relación entre ambas se encuentra en un buen momento.