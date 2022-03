Dispuesta a mantener su vida sentimental alejada del foco mediático, Rocío Flores guarda silencio sobre su presunta ruptura con Manuel Bedmar, que saltaba a los medios de comunicación hace escasamente dos semanas. "No voy a decir nada, de verdad", responde muy seria cuando le preguntamos en qué punto está su relación con el malagueño que ha ocupado su corazón en los últimos 6 años.

Mientras tanto, los rumores no dejan de sucederse y mientras algunos apuntan a que Manuel estaría intentando reconciliarse con la hija de Rocío Carrasco después de la presunta deslealtad que acabó con su noviazgo, ella tiene claro que no volverá con él. Algo que, por otra parte, alegra al entorno del joven, que tachan a la influencer de "controladora", "celosa" y "posesiva".

"Me ponen fina ¿eh?" responde una Rocío sonriente que admite que "no sabe" si la familia de Manuel sería capaz de hablar así de ella y que, a pesar de nuestra insistencia, no dice ni una palabra de su crisis sentimental.

Por otro lado, y lejos de las supuestas deslealtades de su novio, se dice que el motivo de su ruptura tendría nombre y apellidos: Javier Terrón, un influencer amigo de Rocío, con el que cada vez pasa cada vez más tiempo y con el que la amistad podría haber dado paso a algo más en las últimas semanas.

Avivando los rumores de una posible relación entre ambos, el joven recogía a la hija de Antonio David Flores este lunes en la casa de Gloria Camila y, demostrando su caballerosidad, cargaba con su maleta mientras compartían confidencias.

Eso sí, la actitud de Rocío cambiaba radicalmente al descubrir nuestra presencia y, visiblemente molesta, decidía abandonar el lugar en un VTC después de despedirse de Javier Terrón de una manera muy fría, evitando irse con él a pesar de que había ido a recogerla en su propio coche.