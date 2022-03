La paciencia de Risto Mejide con Esperanza Aguirre ha llegado a su límite. El presentador reprendió duramente a la expolítica y ahora tertuliana de su programa por sus continuas interrupciones. Todo ocurría cuando el presentador despedía una conexión en 'Todo es mentira' con Víctor Serrano, un español que ha viajado como voluntario para unirse al ejército ucraniano y defender así al país.

"Me gustaría pensar que no cometes ninguna imprudencia y eso pasa por cuidarte mucho, tener algún tipo de defensa", le decía el presentador en su despedida, que añadía: "Estás en un lugar en el que esperemos que no la necesites". Era entonces cuando Aguirre le interrumpía: "Por la libertad, querido Risto, hasta la vida se ha de dar".

"Que sí, que sí", le decía el presentador. "Pero hazte con un arma y que alguien te explique cómo usarla", expresaba el conductor ante un nuevo corte de Aguirre: "No necesita formación militar. Está luchando por la libertad".

En ese momento Risto explotaba: "Que sí, Esperanza, ya me estoy hartando". "¡Hártate lo que quieras!", le replicaba Aguirre con una sonrisa, a lo que él respondía: "Te lo digo en serio. Si no respetas los tiempos de este programa, llega un punto en el que o me dejas hacer mi trabajo o no puedo. Y lo haces tú, te sientas aquí". "No, gracias", se limitaba a decir la colaboradora.