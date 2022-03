'Secret Story' desveló este lunes, 7 de marzo, los secretos de las dos últimas personas que han abandonado la casa. Alatzne fue eliminada por el público en la gala del pasado jueves, mientras que Carmen se ganó la expulsión disciplinaria tras protagonizar una fuerte discusión con Laila durante la tarde del domingo. Anoche, en el espacio 'Última hora', Sandra Barneda conectó con los concursantes para conocer sus reacciones.

La primera en revelar su secreto fue Alatzne: "Mi secreto es que intoxiqué a mi barrio con croquetas de cemento". La vasca explicó que un año, mientras sus padres estaban de vacaciones, decidió hacer "una croquetada" porque todos los bares del barrio habían cerrado: "Vi un bote blanco y pensé que era harina. Gasté todo el bote, hice una bandeja enorme y nos las comimos". "Mis padres me perdonaron y no hubo ninguna tragedia", quiso aclarar.

Por su parte, Carmen resultó ser la poseedora de uno de los secretos que más habían dado que hablar en la casa de Guadalix de la Sierra: "Soy virgen". "No ha llegado el momento, no he encontrado a la persona adecuada y no ha surgido", comentó la andaluza en un vídeo.

El secreto de Carmen impactó mucho más que el de Alatzne, ya que muchos de los habitantes daban por hecho que pertenecía a Álvaro. Así lo confirmó Belén Esteban, que ha sido la invitada VIP de la semana: "Cuando entré aquí empezamos a hablar de los secretos y la mayoría decía que virgen era Álvaro". "Yo les decía que no lo dieran tan por seguro, porque a lo mejor es el mayor follador que hay aquí", aseguró la colaboradora.

Telecinco emitirá este jueves una nueva gala de 'Secret Story'. Cora, Nissy o Rafa abandonarán la casa de los secretos, que recibirá la entrada de un nuevo concursante de pleno derecho tras la expulsión disciplinaria de Carmen.