Los conflictos están a la orden del día en la edición de anónimos de 'Secret Story'. Los concursante están constantemente enfrentados y la tensión y la agresividad se dan cada vez con más frecuencia. Hasta ahora el programa no había tomado demasiadas medidas, algo que muchos espectadores le habían recriminado pero, el último suceso ha sido la gota que colmó el vaso para la dirección.

Todo empezó por la mañana, cuando Carmen quería darse una ducha pero se la encontró sucia. Unas quejas que desembocaron en un fuerte enfrentamiento con Laila. "Te tengo muchas ganas, choni, muerta de hambre", llegó a decirle Carmen. Después de mucho rato dedicándose improperios, Carmen estaba con una manguera en la cocina y acababa rociando de agua a Laila.

Inmediatamente la concursante fue llamada al cubo, donde daba su versión de los hechos con una sonrisa: "Se mete continuamente donde no la llaman. Tenía la manguera al lado, y la he usado. Tampoco ha estado tan mal tirarle el agua". Una opinión que cambiaba al saber las consecuencias porque finalmente, el programa decidió expulsarla disciplinariamente.

En su llegada al plató, la concursante aseguraba que se encontraba en shock. Que no se esperaba nada de lo ocurrido y ha aprovechado para reflexionar sobre sus actos. "Quiero pedir perdón a producción, a Laila también porque creo que no son maneras. Primero me reí pero ahora lo pienso y si me lo hubieran hecho a mí hubiera reaccionado mal. Sé que lo he hecho mal, no debería haber cogido la manguera. No soy una persona agresiva, ni se me ha ido la mano con nadie" decía visiblemente arrepentida. "Si pudiera dar marcha atrás cambiaría de actitud totalmente. Intentaría estar más calmada".

Además de mostrarle las imágenes de su bochornoso enfrentamiento, el programa también quiso mostrar a Carmen la reacción de Rafa al enterarse de su expulsión disciplinaria, justo un día después de ambos decidieran besarse en el concurso.

"Me parece justa la expulsión, no defiendo el comportamiento de Carmen. Aparte, yo le apoyo en otras circunstancias, pero en esos comportamientos no. Es mi gran apoyo, he tenido mucha suerte de encontrármela aquí, he vivido todo con ella. La quiero un montón. Pero he estado en una posición súper difícil porque además de estar con ella también me gustaba estar con Laila y con Álvaro, las personas que mejor me caen pero a ella las que peor".