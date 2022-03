Momentos delicados para José Ortega Cano después de que Ana María Aldón, en un alarde de sinceridad, desvelase este fin de semana en 'Viva la vida' la crisis que atraviesa su matrimonio. "Aburrida" y cansada de la alargada sombra de Rocío Jurado, la gaditana ha confesado sus ganas de que llegue "su momento", hacer planes tanto con amigos como con su marido y de sentir que hace feliz al diestro.

"Llevo mucho tiempo esperando y yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Y necesito sentir que mi marido es feliz conmigo", añadía, dejando entrever que su relación vive sus momentos más bajos.

Unas amargas declaraciones a las que Ortega Cano prefiere hacer oídos sordos, mientras Gloria Camila no ha dudado en salir al paso de las palabras de Ana María, negando que exista una crisis en la pareja y admitiendo que, aunque su padre "no está en su mejor etapa" y es una "persona que lo siente todo muchísimo", siempre le ha dado su lugar a la gaditana, a la que ha afeado su 'alarde' de sinceridad en televisión: "Personalmente no comparto que dé esas opiniones públicamente porque considero que las cosas de casa se quedan en casa".

Un reproche sobre el que le hemos preguntado a Ana María que, lejos de arrepentirse de sus declaraciones, afirma que se explicó "muy bien". "Yo dije lo que quise decir y luego hay opiniones que hay que respetar, evidentemente", ha asegurado.

"Gloria tiene razón también y hablé anoche con ella", ha desvelado, explicando que tras esa conversación "yo la entiendo perfectamente a ella y ella me entiende a mí".

Consciente del revuelo que se ha creado tras sus declaraciones sobre su matrimonio, Ana María ha querido matizar que no están atravesando una crisis, sino "un altibajo". "Hay que resurgir, es el momento", ha apuntado, revelando que a pesar de su sinceridad en su programa sobre su relación, Ortega Cano no le ha dicho "nada".

"No estoy pasando yo sola por un momento delicado, lo estamos pasando todos, pero no es exclusivamente por un tema, sino que todo se debe a una acumulación", ha asegurado, negando que Rocío Jurado sea la "culpable" de su crisis matrimonial que, afirma rotunda, no acabará en ruptura, aunque advierte: "Si hubiese una ruptura probablemente no te lo estaría contando".