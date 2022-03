Mamen Mendizábal: "Oriol Junqueras y Mario Vaquerizo solo tienen en común la fe"

Personas tan dispares como Oriol Junqueras y Mario Vaquerizo, o Esperanza Aguirre y Mala Rodríguez, protagonizan los ‘Encuentros inesperados’ que dan título al nuevo programa que estrena La Sexta este jueves (22.30), en el que se abordan temas sesudos, aunque también hay lugar para el humor. De anfitriona ejerce Mamen Mendizábal, periodista que, tras una década al frente de ‘Más vale tarde’, se ha entregado a este innovador espacio en el que se producen conversaciones, y hasta lazos, que costaba imaginar.

Aunque vistas las primeras imágenes, al telespectador catalán este programa de Producciones del Barrio (la de ‘Salvados’ y ‘Lo de Évole’ ) le podría recordar a ‘El Sopar’ de TV-3, en el que cuatro famosos también charlaban alrededor de una mesa, Mendizábal asegura que ese es el único paralelismo. Porque el punto fuerte, la esencia, del espacio de La Sexta es el factor sorpresa. Porque ellos no saben a quién se encontrarán: “Aunque también son sorprendentes las conversaciones, que fluyen. La ideología nos separa, la geografía, los prejuicios. Pero aquí se desmontan”, sostiene la periodista.

Una 'extraña pareja'

Es el caso del programa de estreno. “El de la religión es muy simbólico”, dice “porque hace que personas que no se mirarían a la cara lo hagan. Y se encuentren. Y se quieran”. La ‘extraña pareja’ a la que se refiere son Oriol Junqueras, presidente de ERC, y el cantante Mario Vaquerizo. “Ese encuentro ha sido muy loco. Nos ha dejado a todos impresionados. Oriol funciona muy bien con Mario. Saca su parte de humor, que la tiene, y le ves riendo, contando anécdotas, relajado, hablando de su experiencia en la cárcel y de cómo le ha ayudado la fe”. Mendizábal asegura que nunca había oído hablar a Junqueras con ese nivel de intimidad.

“Y eso lo consigue porque Mario Vaquerizo en un momento dado le dice que es… ¡su chico preferido! A mitad de programa ya se quieren”. La prueba es que el líder de Las Nancys rubias le estampa tres besos a lo largo de esa charla. Pese a que no tengan casi nada en común. “Solamente la fe. Es la fe lo que les une y hace que las diferencias no importen”, cuenta. Pero aunque ellos serán los que se encuentren en la primera parte --“el 30% del programa”, ese momento que recogen las cámaras en que se dicen las primera palabras, se conocen y sirve para explicar quiénes son-- en la cena posterior se les unirán otros personajes. Otras voces.

La del actor Alberto Sanjuán es, según Mendizábal, muy importante, porque no es creyente, es anticlerical. “Recordemos que dedicó su Goya en 2018 a la disolución de la Conferencia Episcopal”. La periodista cree muy oportuno su punto de vista en un momento en el que los jefes de la Iglesia están ocultando escándalos sexuales en todo el mundo. “A mí este programa me parece que revienta un poco las costuras”, confiesa. Con ellos también charla la escritora Ana Iris Simón , cuyas opiniones no dejan indiferente.

La gracia del contraste

Otra ‘extraña pareja’ que se verá en otro programa la forman dos personas de las que uno piensa que solo tienen en común la M en la casilla de género en el carnet de identidad: Esperanza Aguirre y La Mala Rodríguez: “Pero establecen lazos”, señala. El tema que les proponen es el feminismo. “El contraste generacional, vital, es muy interesante. Y verlas pidiéndose el teléfono te sorprende muchísimo”, confiesa Mendizábal. Para el tema de los modelos de familia han reunido a Manuela Carmena y Samantha Hudson. “Ese encuentro también es muy mágico, porque Manuela es muy moderna y Samantha también, pero desde distintos puntos. Y desde el respeto”. Y es que, según la periodista, “para que empezamos a hablar de cambios sociales y entenderlos sin que nos sintamos rechazados , escucharse es superimportante”.

También han aceptado el reto José Bono, Cristina Cifuentes, Santiago Cañizares y Judith Mascó, entre otros. Han sido pocos los que han declinado participar en el programa, auqnue la periodista lo comprende. “Hay gente a la que le da miedo porque aquí no se va a hablar de superficialidades, sino de experiencias, de cosas que te han pasado. De ti mismo. No se teoriza”. Y reconoce que esos “encuentros espontáneos, no guionizados, no producidos” le resultan mágicos. Le da la sensación de que ve algo que no le está permitido ver: “Que me estoy colando como una 'vouyeur'”. Aunque ella también se implica. “Para lograr ese nivel de intimidad hay que ser generoso y ofrecer para recibir. Y como no es un registro tan periodístico ni está ligado a la actualidad, no requiere neutralidad ni distancia”. No obstante, pide un consenso a su entorno para explicar según qué cosas. “Que nadie se sienta violento por algo que a mí no me violenta contar”, precisa.

Si ella tuviera que protagonizar un encuentro inesperado, confirma que Esperanza Aguirre podría ser su pareja. De hecho, le sorprende mucho que haya aceptado participar en su programa, tras el rifirrafe que tuvieron en ‘Más vale tarde’. Pero la popular parece no recordarlo: “Es muy buena desviando el foco de atención y obvia estos encontronazos”. Lo único que le gusta recordar es cuando Mendizábal le preguntó por la muerte de su perro, algo que se hizo viral. “Pero yo le he preguntado otras cosas. Ella quiere poner el foco en eso y yo no”, comenta la periodista