Las últimas expulsiones de 'Secret Story' han dejado a la casa de los secretos un poco falta de conflictos y Rafa se ha quejado del rumbo que ha tomado el concurso. En una conversación con otros compañeros y con Belén Esteban (invitada especial de esta semana), el concursante ha criticado que se haya ido gente "que sí daba juego y entretenimiento".

"Que te pondrían la cabeza como un bombo, pero, coño, esto estaba animado. Ahora esto es un coñazo, tío", se lamentaba. Además, daba su opinión sincera sobre lo que haría como espectador: "Yo si me voy de aquí, no lo vería". Belén Esteban le daba entonces la razón: "Hay que meter un poco de caña... No hace falta matarse, pero ahora mismo estáis aquí como en un campamento".

"Solo nos falta que nos den piruletas", se quejaba él, que mantenía una amistad cada vez más cercana con Carmen, expulsada disciplinariamente por parte de la organización.

"Las conversaciones se basan ahora en ver cómo te gustan las lentejas aquí. Obviamente no hay que discutir, pero las conversaciones tienen que tener chispa". "No es porque sea egocéntrico. A raíz de que esta semana se haya ido Nissy, Carmen y Alatzne, esto se ha quedado...", insistía él, y añadía: "Yo desde fuera no lo vería. Mi punto de vista es ese. Lo pienso de verdad".

#Secret8M



Señoras y Señores, tomen sus asientos, apaguen sus teléfonos móviles, y disfruten de @Rafamartinezala



El espectáculo va a dar comienzo. pic.twitter.com/KiDUDMCsxm — Locura (@Locura__) 8 de marzo de 2022

"Cuanto menos se hable de horóscopo, de lentejas y menos cantemos, más contenido aportaremos, porque más nos aburriremos y más rajaremos", reflexionaba.