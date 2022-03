Carmen Borrego tiene ahora una ilusión, la boda de su hijo y ya tiene muchas cosas preparadas a pesar de que muchos se empeñen en dejar caer que no hay nada seguro, como Rafa Mora hace unos días en Sálvame. Hemos hablado con la colaboradora de televisión y la hemos visto feliz, eso sí, sin ganas de desvelarnos ningún detalle sobre la ceremonia.

"Hombre claro, si se casa en mayo. A mi esta vez me toca de madrina" nos confesaba Carmen cuando le preguntábamos por el vestido que llevará en un día tan especial como ese. Eso sí, el traje del novio está más que claro: "El del novio será de Félix Ramiro".

En cuanto a qué tal lo pasó en el concierto en homenaje a Rocío Jurado el pasado 8 de marzo, Carmen nos asegura que: "Yo lo pasé muy bien, me emocioné en muchos momentos, vi a una Rocío emocionada, hablaba con los ojos, volver a verla disfrutar es de las cosas más importantes de ayer" y sobre su amiga/hermana Rocío Carrasco: "Ella estaba encantada, desbordada, tampoco podía decirnos una cosa a cada uno, cuando somos familia con una mirada nos entendemos".

Sobre la figura de Fidel Albiac, del que se ha hablado mucho, Carmen asegura que es el pilar fundamental de Rocío Carrasco: "Le ha apoyado siempre y lo seguirá siendo, si alguien se creé que 22 años después no es una relación sólida, no sé qué será una relación sólida".

Lo que sí que tiene claro Carmen Borrego es que en la boda de su hijo estará unida a su hermana y a Alejandra Rubio: "Pasara lo que pasara, ni la guerra de Ucrania, ni eso va a hacer que la boda de mi hijo sea una boda familiar". Y es que después de meses distanciadas, por fin han podido enterrar sus diferencias y vuelven a ser lo que eran.

En cuanto a la figura de Ana María Aldón en todo el conflicto que hay con la familia Ortega y los Mohedano, Carmen no duda en defenderla: "Yo a Ana le tengo un gran cariño y creo que no es justo que le metan en cosas que no ha vivido, es una mujer espléndida, es muy clara hablando, quiere disfrutar, es un matrimonio sólido, quiere a José muchísimo y ella a José también. Tenemos que apoyar a Ana, que está muy al margen, le hacemos vivir cosas que no tienen que ver con ella".

La colaboradora de televisión no ha querido terminar sin aclarar que: "Mi madre está bien, gracias a Dios está estupenda", lo que la ocurre es que: "Lleva toda la vida trabajando, lo único que quiere hacer es trabajar, pero lleva desde los quince años y llega un momento que tiene que disfrutar de la vida y su disfrute de la vida es trabajar, le ha llenado tanto su trabajo que ha sido su hobby".