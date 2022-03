"Me hacía la vida imposible". Así ha descrito un conocido presentador de televisión cómo era su relación con Jorge Javier Vázquez cuando les tocó compartir plató. Asegura, además, que no sólo él le hacía sufrir en el trabajo. También Belén Rodríguez se sumaba a este hostigamiento, según su versión.

Para llegar a esta historia hay que regresar a los primeros años de este siglo. Fue entonces cuando este presentador compartió programa con Jorge Javier Vázquez y con Belén Rodríguez. Era en el "Programa de Ana Rosa" y el presentador que afirma haber sido víctima de este hostigamiento es Enric Escudé.

"Me hacían la vida imposible", afirma Escudé en su relato, hecho a través de TikTok. El presentador asegura que entró en el programa gracias a Belén Rodríguez. Pero que, sin embargo, tanto ella como Jorge Javier Vázquez, que hacían piña, se lo hacían pasar mal. "Era una situación insoportable; el día antes de los programas yo me preguntaba: '¿Qué me van a decir mañana?'", ha asegurado Escudé.

Esta situación de tensión acabó por romper. Tal y como revela Escudé, llegó un día en el que no pudo más y explotó contra Belén Rodríguez: "No sé por qué tanto con Jorge Javier, si no te va a....", afirma que le dijo.

La contestación sentó muy mal a Belén Rodríguez y a Jorge Javier. Y, finalmente, afirma Escudé, desde la dirección del programa optaron por no renovarle.

Ahora, pasado el tiempo, asegura que no entiendo los porqués de aquella actitud hacia él. "No le guardo rencor", dijo sobre Belén Rodríguez, con la que, confiesa, no guarda relación personal.

Enric Escudé fue muy famoso a finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo. Su paso por "Megatrix" y "TNT" le convirtieron en uno de los rostros más populares del momento. Si bien, años después, tras pasar por el "Programa de Ana Rosa", la su fama comenzó a decaer hasta desaparecer del foco mediático.

El niño de la Nocilla

Hay anuncios míticos que han marcado a toda una generación. Uno de ellos son los de Nocilla, una de las meriendas fetiche de los nacidos en los 70 y 80 del pasado siglo. Su popularidad ha servido, no sólo para que los niños de aquella generación no olviden el producto, sino para que recuerden también a los protagonistas de los spots. Uno de los más célebres es Enric Escudé, que tras protagonizar los comerciales tuvo una fugaz trayectoria en televisión. "Pensaba que tenía que estar todo el día cuidado el cuerpo y haciendo dieta", afirma ahora el actor y modelo.

Tal y como el propio Escudé relata, su debut en el mundo de la publicidad fue en el anuncio de Nocilla. Bajo el eslogan "la merienda de los hombres fuertes" se convirtió en uno de los niños más conocidos de finales de los 80. El anuncio en cuestión es de 1989.

Posteriormente Escudé ganó un concurso de una agencia de modelos, lo que le permitió trabajar por diversas partes del mundo cuando no era más que un adolescente. "Me perdí tener un grupo de amigos, salir de fiesta...", rememora ahora el actor y presentador catalán.

Y es que tal y como cuenta ahora, echando la vista atrás, Escudé se tomó con máxima profesionalidad el trabajo desde un principio. "Pensaba que tenía que estar todo el día cuidando el cuerpo, haciendo dieta...", confiesa, al tiempo que reconoce que, si volviese atrás, seguramente no habría hecho lo mismo: "Si trabajas con serenidad te va mejor".

Tras sus pinitos como modelo, Escudé volvió a la primera línea como presentador de Megatrix, uno de los programas infantiles más vistos en los años 90. Después participó en otros espacios de éxito nacional como TNT, un "late" que no gozó de gran fortuna.

Durante su etapa en Megatrix, Escudé mantuvo una relación sentimental con Jordi González. Así lo ha reconocido a través de sus redes sociales. Afirma que el noviazgo no acabó como esperaba, y que tras la ruptura él le pidió que cortasen todo tipo de contacto.

Asimismo, ha revelado públicamente que tras saberse que era homosexual sufrió acoso en Megatrix. "Más hombre", "se te nota la pluma", dice que le apuntaban por el pinganillo desde la dirección del programa.