Un concierto que no olvidará. Aunque no precisamente por algo bueno. Eso es lo que le pasó a una cantante de "Operación Triunfo" que recientemente ha reconocido que vivió su peor actuación en Asturias.

"Tuve un concierto en Asturias, en el que todo lo que puede pasar, me pasó", comenzó explicando la extriunfita, que no es otra que Natalia Rodríguez. "El concierto era en un anfiteatro natural. Empezó a caer el diluvio universal y un enorme chorro de agua cayó sobre la mesa de iluminación", comenzó a explicar la artista.

Por esta situación, contó, todo se quedó a oscuras. "Yo grité: '¿Qué pasa, seguís ahí?, ¿sigo cantando?'", a lo que recibió un tremendo "sí" por parte de los allí presentes.

En otro momento de la actuación, tal y como ella misma ha revelado, volvió la luz. "Y en ese momento veo cómo un árbol cae en medio del público", relató sobre el peligroso momento.

Las desventuras no terminaron ahí. "Se me sube una mujer al escenario y me quita el micrófono, porque había perdido a su hijo y empezó a gritar para que buscásemos al niño. Tuvimos que para el concierto", cuenta.

Ante esta serie de desdichas, Natalia optó por tomárselo con buen humor. Así es como cuenta que acabó el recital. "Grité: ¿Estáis llenos de barro?, ¿queréis que me llene de barro?". La respuesta del público, obviamente, fue un sonoro "sí". Entonces a Natalia no le quedó más remedio que meterse en el fango. "Tuve que tirar los zapatos", recuerda.