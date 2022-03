Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre la práxis de la dirección de "Masterchef", tras verse en la última edición del "Celebrity" cómo algunos personajes aparentemente llegaban hasta el límite emocional. Uno de ellos fue Verónica Forqué, quien acabó abandonando el programa por su propia voluntad. Meses después se quitó la vida en su domicilio. Parte de la audiencia culpaba a la dirección del programa del fatal desenlace; si bien, sus compañeros y gente del equipo siempre han defendido que Forqué había tenido, porque así se lo había transmitido a ellos, un paso por el programa feliz.

En este caso, el exconcursante en cuestión también pasó por el "Celebrity". Se trata de Xuxo Jones. El cantante confiesa que al menos en su edición no hubo el buen rollo que él esperaba antes de llegar a las cocinas de "Masterchef". "Perdí 7 kilos en diez días", comenzó diciendo el artista, que acusa veladamente a la dirección del programa de utilizar "artes oscuras" para desestabilizar a algunos competidores. "Crean cositas y no te avisan, te roban cositas y no te avisan... Te dicen: 'Esta noche prepárate para mañana'; y en esa mañana están liándola, echándome cosas, cambiándome los platos de sitio...", afirma Jones, quien confiesa que llegó un puto que estuvo cerca de su límite: "Dices, ¿estoy loco? Pero no, sabes al 200% que tú lo has dejado allí".

Estos cambios de los que habla Jones son efectuados, en sus palabras, por parte del equipo de producción, no por sus compañeros. "Cuando termina el programa te quedas pensando: '¿Qué me han hecho en directo?' No puedes decir nada, porque, ¿qué vas a decir?", argumenta el músico, que concluye: "Respeto mucho al programa, pero mi experiencia fue una puta mierda".

Masterchef, garantía de éxito

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.