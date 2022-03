"Me llevé una gran decepción". Con estas palabras define un conocido presentador de televisión su percepción de Jorge Javier Vázquez. Esto viene, tal y como relata, después de que el rostro visible de "Sálvame" le dejase tirado cuando le había dicho que escribiría el prólogo de su libro. Esto fue todo lo que sucedió.

Los protagonistas de esta historia son Enric Escudé, muy conocido por su trabajo en "Megatrix" o "TNT", entre otros, y Jorge Javier Vázquez, el que es uno de los presentadores más conocidos de España. Los hechos los ha narrado el primero a través de su cuenta oficial de TikTok. "Cuando tiré la toalla de la televisión y ya vi que nunca más me iban a llamar, me fui a Lloret a trabajar en tiendas de ropa. Entonces saqué el libro '¿Qué fue del niño de la Nocilla?, contando el sufrimiento. La editorial, muy pequeña, me dijo que sería muy interesante que el prólogo lo hiciese una persona famosa, para que se diera a conocer más rápido", relata Escudé.

Tal y como explica Escudé, en un primer momento pensó en Ricky Martin, con el que había mantenido un fugaz contento por un lío amoroso, pero el cantante ni le contestó. Fue entonces cuando se le ocurrió recurrir a Jorge Javier Vázquez que, tal y como él mismo relata, se mostró predispuesto a escribir el prólogo. "La editorial dijo: 'Ostras, qué bien, tendremos una campaña de publicidad perfecta'", cuenta.

Pero todo se torció. "Cuando llegó la hora de la verdad no me contestó más a los whatsapp y y le llamé por teléfono y no me contestó más", asegura Escudé, quien lamenta que tras esta situación se quedó sin prólogo y con una gran dececión.

"Dos años más tarde presenté un programa en una tele local y tuve que entrevistarle para promocionar su obra de teatro. Y me dijo: 'Ostras, ¿te acuerdas de cuando fuimos a Sicilia?'. Yo le respondí: 'Sí, qué bien lo pasamos'", cuenta sobre la breve, pero tirante conversación.

Ahora, pasados los años, Escudé confiesa que no guarda rencor a Jorge Javier Vázquez. "Ni frío ni calor. Sus programas no los miro porque no veo Telecinco", afirma, antes de rematar: "Ni amigo ni enemigo, ni compañero tampoco".

Enric Escudé fue muy famoso a finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo. Su paso por "Megatrix" y "TNT" le convirtieron en uno de los rostros más populares del momento. Si bien, años después, tras pasar por el "Programa de Ana Rosa", la su fama comenzó a decaer hasta desaparecer del foco mediático.

Sus encontronazos previos

"Me hacía la vida imposible". Así ha descrito un conocido presentador de televisión cómo era su relación con Jorge Javier Vázquez cuando les tocó compartir plató. Asegura, además, que no sólo él le hacía sufrir en el trabajo. También Belén Rodríguez se sumaba a este hostigamiento, según su versión.

Para llegar a esta historia hay que regresar a los primeros años de este siglo. Fue entonces cuando este presentador compartió programa con Jorge Javier Vázquez y con Belén Rodríguez. Era en el "Programa de Ana Rosa" y el presentador que afirma haber sido víctima de este hostigamiento es Enric Escudé.

"Me hacían la vida imposible", afirma Escudé en su relato, hecho a través de TikTok. El presentador asegura que entró en el programa gracias a Belén Rodríguez. Pero que, sin embargo, tanto ella como Jorge Javier Vázquez, que hacían piña, se lo hacían pasar mal. "Era una situación insoportable; el día antes de los programas yo me preguntaba: '¿Qué me van a decir mañana?'", ha asegurado Escudé.

Esta situación de tensión acabó por romper. Tal y como revela Escudé, llegó un día en el que no pudo más y explotó contra Belén Rodríguez: "No sé por qué tanto con Jorge Javier, si no te va a....", afirma que le dijo.

La contestación sentó muy mal a Belén Rodríguez y a Jorge Javier. Y, finalmente, afirma Escudé, desde la dirección del programa optaron por no renovarle.

Ahora, pasado el tiempo, asegura que no entiendo los porqués de aquella actitud hacia él. "No le guardo rencor", dijo sobre Belén Rodríguez, con la que, confiesa, no guarda relación personal.