Anabel Pantoja ha protagonizado la actualidad mediática este último mes desde que se hiciera pública su separación con Omar Sánchez y por los problemas de salud de su padre, Bernardo, derivados de la diabetes que le obligaron a ingresar en el hospital durante varias semanas. Un momento de lo más delicado para la influencer, del que ya está recuperándose con ayuda de todos sus seres queridos y de esas buenas noticias que vienen poco a poco.

Hemos hablado con Susana Bicho de la situación de su amiga y no descarta una reconciliación entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez "nunca se sabe. Como no han acabado mal puede que sí puede que no, no lo sé", comentó la influencer que asistió como invitada al desfile de Claro Couture.

Gran amiga y apoyo de la sobrina de Isabel Pantoja, la sevillana asegura que Omar también puede contar con ella "mi amiga es Anabel, pero es un chico al que quiero mucho por ser pareja de Anabel, si tengo que hablar con él o si necesita algo voy a estar, pero mi amiga es Anabel".

"Ellos han quedado bien, tampoco hay necesidad de posicionarse de ninguna manera" añadía la influencer. A pesar de que el año ha comenzado para Anabel con muchos cambios en su vida, Susana tiene claro que el tiempo lo pondrá todo en su sitio y su amiga está comenzando a recibir buenas noticias, como el alta hospitalaria de su padre, Bernardo Pantoja le han dado el alta. "Tiene noticias positivas y bueno, con paciencia, pero bien".