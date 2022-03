Dejando claro que no necesita preparar sus entrevistas y que está perfectamente capacitada para responder a todo y a todos - algo que Rocío Flores, puso en duda hace unos días, apuntando a que su madre tenía que consultarlo todo con Fidel Albiac - Rocío Carrasco ha visitado este miércoles 'El programa de Ana Rosa' y, como no podía ser de otro modo, se ha pronunciado sobre su hija, confesando por qué no está todavía preparada para mantener una conversación con ella.

Tranquila pese a sentarse por primera vez en el plató en el que trabajan tanto Ro como Gloria Camila - "no tengo sentimientos encontrados" ha asegurado, recordando que en ese mismo espacio es donde estuvo, en el programa de María Teresa Campos, entre 1999 y 2003 - Rocío no ha esquivado ninguna pregunta y, con una emoción contenida que no ha pasado desapercibida, ha confesado qué siente cuando ve a su hija.

SOBRE SU HIJA, ROCIO FLORES

"No me ha demandado por la docuserie. No creo que lo haga porque eso supondría poder ir a un juzgado, poder aportar todo lo que digo y lo que se puede probar y ya me gustaría a mí que me denunciara. Me encantaría para poder cerrar esta historia de una vez pero en el juzgado, no en un plató de televisión".

SOBRE GLORIA CAMILA

"De darse la conversación hay que darle mucho tiempo. Me tengo que recomponer, tengo que trabajar en mí. He empezado a vivir y a dejar de malvivir hace 6 meses y necesito unos tiempos y una recuperación emocinal. Estoy furte, estoy mucho mejor, pero no estoy recuperada al 100%, me queda camino por recorrer".

SOBRE FIDEL ALBIAC

"Fidel se defiende donde él considera que debe de hacerlo, por la vía legal"

SOBRE LA ADOPCIÓN DE GLORIA CAMILA Y JOSÉ FERNANDO

"Yo no tengo ni idea de si hubo irregularidades pero se que la llamada de 'El ser' a Ortega Cano se produce y a partir de ahí se paraliza todo. Habría que preguntárselo al ser que fue quien lanzó eso"

SOBRE ROCÍO JURADO

"Mi madre estaría orgullosísima de mí. Tendría una dualidad de sentimientos. Por una parte estaría muy orgullosa de mí por haber sido capaz de hablar, de enfrentarme, de vencer el miedo, por un montón de cosas. Mi madre estaría orgullosa de mí al comprobar que mi testimonio y esa valentía y esa fortaleza ha ayudado a mujeres, a plasmar una realidad aplastante y a dar visibilidad a lo que es el maltrato psicológico y la violencia vicaria. Estaría orgullosa que lo que me ha pasado a mí ha servido para ayudar a mujeres a identificar lo que les ha pasado"

SOBRE LOS MOHEDANO

"No hubiesen tenido narices a hacer lo que han hecho conmigo si mi madre estuviese viva"

SOBRE ORTEGA CANO

"No se echa a nadie de la casa de la Moraleja. Es mi madre la que decide en su testamento que en esa casa no se queda a vivir José Ortega Cano"

SOBRE SÍ MISMA

"Vengo de estar encerrada, de que me insulten por la calle y me tenga que ir llorando. Y ahora siento el apoyo, el cariño, las miradas cómplices. Siento el empuje y eso te da fuerza para seguir en el proceso de recuperacion, para saber que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Si lo que estoy haciendo está apoyando a la sociedad lo más mínimo de bueno, lo estoy haciendo bien".