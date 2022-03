La casa de los secretos está que arde con los continuos enfrentamientos y discusiones entre sus habitantes. Los roces en la convivencia son habituales, pero dos concursantes habrían cruzado una línea roja que la organización de 'Secret Story' no está dispuesta a permitir. Por este motivo, ha decidido imponerles una sanción que conocerán en la gala de este miércoles.

Hace unos días, en 'Ya es mediodía', Sonsoles Ónega explicó que Brenda y Nissy se jugarán la expulsión el próximo miércoles junto al resto de nominados.

"Tenemos una última hora en exclusiva. Carlos Sobera va a imponer una nominación disciplinaria a dos concursantes que han sobrepasado los límites de cualquier convivencia. Estamos hablando de Brenda y de Nissy", ha revelado la periodista.

'Ya es mediodía' contó en exclusiva una noticia de última hora de la que esta noche conoceremos más detalles. Tras analizar los últimos acontecimientos de la 'casa de los secretos', la dirección del reality ha decidido comunicar la nominación disciplinaria a dos de sus concursantes.

Ahora, el público ha estallado contra una concursante por su comentario. ERn concreto se trata de Carmen. Ella estaba hablando con Rafa y sus palabras han enfadado a la audiencia.

“Laila me da mucho asco, en la calle la humillaría. Si estuviese con mis amigos me reiría de ella”, comentaba.

¿Cuándo vais a sancionar a esta sinvergüenza @SecretStory_es ? #Secret16F pic.twitter.com/X7cBCPE8S3 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 16 de febrero de 2022

Sus palabras han provocado multitud de comentarios. "Esto es de primero de bullying: que la víctima parezca el opresor. A ella le hacen bullying, con el consentimiento de TODA la casa. La olla explota, y no se señala a quien encendió el fuego." "Espero que a Carmen se la sancione por su comentario en el que fomenta el bullying. No se puede consentir esa clase de comentarios, ya tiene una edad para saber que eso no se puede decir...vaya ejemplo para su hermano pequeño al que ella tanto nombra ", comentaban-

El ambiente en 'Secret Story' está muy cargado casi desde el primer día y la relación entre sus concursantes pasa por continuas crisis que desencadenan en reproches y enfrentamientos entre ellos. Una nueva expulsión de 'Secret Story' está a la vuelta de la esquina y este jueves la casa se quedará sin un nuevo habitante. Ante su temor a ser el elegido por la audiencia para salir expulsado de la 'casa de los secretos', tanto Brenda como Adri han decidido dedicarles unas palabras a sus compañeros de reality a modo de posible despedida. Ambos se han emocionado mientras se dirigían a sus compañeros. Adrián reconoce que se arrepiente de no haberse abierto más, aunque asegura que ha derribado muchas barreras y que les quiere como si fuesen amigos desde hace mucho tiempo.