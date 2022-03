Ivonne Reyes ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera profesional. Eso es algo innegable. De no ser así, sería imposible que la actriz, presentadora y modelo venezolana llevase 30 años triunfando. Si bien, una de sus últimas metamorfosis no ha gustado a todos sus seguidores, que no han dudado en criticarla por ello: "Vaya vergüenza ajena".