Viva la Vida cuenta con una gran nómina de colaboradores que comentan cada sábado y cada domingo la actualidad del mundo del corazón. Pero no solo eso. También se tratan temas de sucesos en el último tramo del formato, el que da paso a los informativos de Telecinco muy pendientes de la actualidad internacional y de la guerra en Ucrania.

A lo largo de toda la tarde (el programa dura más de cinco horas), se emiten reportajes y se habla de muchos temas. Uno de los últimos ayer domingo fue el de las operaciones que se había hecho Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo que en los últimos meses ha protagonizado un documental en Netflix en el que cuenta los pormenores de su vida y de su relación con el futbolista.

Lo cierto es que Georgina ha cambiado mucho desde que conociera a Ronaldo hasta su vida de ahora. Pero no solo de forma de vivir. También físicamente. En el programa se comentaron sus retoque estéticos pero algunos fueron más allá. José Antonio Avilés hizo un comentario de poco gusto que tuvo que ser afeado por Emma García. La presentadora le cortó y le dijo que había ciertas líneas que no se podían traspasar. “Aquí hay que hablar con respeto”, aseguró. Lo cierto es que no era el primer comentario sobre el peso o el físico de una persona que había generado cierta polémica en el día de ayer. No hay que ir demasiado lejos. De hecho fue el propio Avilés el que hizo otro comentario sobre lo agraciada (más bien lo poco) que era la nieta de Marichalar y también acabó reprendida. Y es que este tipo de temas suelen ser muy polémicos.

Viva la Vida trata, de esta manera, de ser una especie de Sálvame del fin de semana. Conscientes de la necesidad de contar la última hora de la actualidad rosa, los programadores de Telecinco decidieron hace ya tiempo crear varios formatos que triunfaran cuando los que se emiten de lunes a viernes descansan. Y en esto llegaron Socialité y Viva la Vida. Sin duda durante las próximas semanas las polémicas seguirán en antena en Telecinco y en los programas del fin de semana que sirven de buen nicho de ganar espectadores.